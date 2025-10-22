La diputación reivindica la memoria histórica entre los jóvenes en pleno auge de Vox

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha clausurado este miércoles el congreso internacional ‘Memoria i Democracia’, celebrado València, con una alabanza a la juventud: "Los jóvenes nos han dado en este congreso una lección de esperanza por un futuro con una sociedad más justa, igualitaria y de consenso". El congreso ha estado marcado por la polémica con el PSPV por el presunto boicot a la presencia del expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Con todo, Enguix reivindica acercar la memoria a las escuelas.

El mayor desafío está en la gente joven, apunta. Lo hace en pleno auge de Vox, a quien las encuestas dan una posición preferente en las franjas de edad más tempranas. “Hay que ir donde están ellos, trabajar con los centros educativos para que conozcan lo que ha ocurrido y tomen conciencia sobre ello”. Por eso, ha subrayado iniciativas de la Diputación como los premios escolares ‘Memòria a l’Escola’ o ‘La Memòria en las Biblioteques’. Otras acciones de promoción de la memoria democrática son el premio María la Jabalina de literatura de no ficción; el programa de colaboración con el ETNO para la difusión de la colección de vestimenta y objetos asociados a las fosas; las exposiciones itinerantes y la gira de teatro con Memoria, entre otras.

Por otra parte, Enguix ha avanzado que la institución provincial, a través de la delegación de Memoria Democrática, convertirá en centro expositivo y documental la casa de Virtudes Cuevas, una exiliada del franquismo, que sobrevivió al campo de concentración Ravensbrück. “Es el ejemplo de una mujer valiente, luchadora por la libertad y la democracia, una lucha que la llevó, después de su exilio a luchar en la resistencia francesa y sufrir su traslado en el campo de concentración”, ha recalcado Enguix, quien ha explicado que “será un espacio de memoria y reconocimiento colectivo, un centro de investigación y documentación; se trata de poner de manifiesto lo que ella quería cuando legó su casa en el Ayuntamiento de Sueca”.

Municipios

Precisamente, la vicepresidenta primera también ha puesto el foco en los municipios para el fomento de la memoria. Actualmente, la Diputación destina más de un millón de euros anuales a subvenciones directas y de concurrencia competitiva para proyectos de memoria democrática en los ayuntamientos y las asociaciones. “También estamos trabajando con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para impulsar nuevos proyectos memorialistas de carácter municipal”, ha concretado Enguix, quien ha señalado como “paso decisivo” la reciente licitación directa de un proyecto de exhumación de las fosas comunes del cementerio municipal de Llíria, la primera vez que la Diputación de València lidera directamente un proyecto de este tipo.

Sobre el futuro, aparte del anuncio de la Casa de Virtudes Cuevas, Enguix ha explicado que la delegación de Memoria planea para el año que viene celebrar un acto de homenaje a los trabajadores depurados de la Diputación, y a todos aquellos que perdieron la vida para defender la democracia y la libertad. Igualmente, ha detallado que la nueva web de Memoria será, además, la sede del Centro Documental de Memoria Democrática de la Diputación de València.

En definitiva, ha defendido Enguix, “estamos trabajando por los derechos humanos, la memoria democrática tiene que estar por encima de ideologías, no tiene que ser un ejercicio de confrontación, sino de convivencia; ha de ser un faro que nos guíe para no repetir los errores del pasado”. “Solo llevamos diez años y por eso hay que seguir ayudando a las familias de las víctimas, continuar estando al lado de la gente joven y apoyando a los ayuntamientos, así como denunciar los retrocesos que pudieran ocurrir”, ha esgrimido.

Una década de políticas memorialistas

Para conmemorar la década de la delegación de Memoria Democrática, el quinteto formado por tres sopranos, un pianista y violinista de Ad Libitum ha interpretado ‘Al Alba’ de Luis Eduardo Aute y el poema ‘Assumiràs la veu d’un poble’ de Vicent Andrés Estellés. Además, se ha proyectado un vídeo en el que se ha hecho un repaso del trabajo realizado por la delegación en estos años.

Enguix, Rodríguez y Rosa Pérez. / Abulaila

La segunda jornada del congreso ha contado con dos mesas redondas. En la primera, ’10 años haciendo memoria’ han participado Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación que impulsó la creación de la delegación específica de memoria; Rosa Pérez Garijo, primera diputada provincial responsable de Memoria; y la fiscal Susana Gisbert, especialista en violencia de género, delitos de odio y memoria democrática.

Rodríguez ha asegurado sentirse “orgulloso” de que bajo su presidencia se creara la delegación de Memoria: “la Diputación fue una de las primeras instituciones en poner en marcha esta delegación”. Para Rodríguez, la valoración de estos años es “muy positiva, aunque queda mucho por hacer”.

Por su parte, Pérez Garijo, ha calificado este congreso como “imprescindible” ya que, argumenta, “la gente tiene que saber lo que ha ocurrido en nuestro país para no repetir los mismos errores, las instituciones tienen esa obligación”. Igualmente, Gisbert considera esta iniciativa de la Diputación “muy importante porque pone sobre la mesa todas las tareas que nos quedan por hacer en materia de memoria, también desde el punto de vista de la Fiscalía”.

Retroceso democrático

En la misma línea, Rodríguez ha señalado la educación como elemento clave para mantener la memoria democrática, una herramienta en la que, considera, “se ha fallado al no aprovecharla” como se debería. En la misma línea, se ha pronunciado Pérez Garijo, quien ha advertido que “defender la dictadura significa estar en contra de los derechos humanos”. Para Gisbert, “se ha bajado la guardia y nos hemos encontrado con que no está todo hecho: cuando no se avanza en democracia, se está retrocediendo”.

En la segunda mesa, ‘Las diputaciones provinciales como ejemplo de buenas prácticas de Memoria Democrática’, han participado el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Francisco Javier Vidal y la vicepresidenta primera de la Diputació de València. Vidal ha indicado que este congreso “es importante para visibilizar las acciones que llevan a cabo las diputaciones en materia de memoria”. También ha señalado como mayor preocupación la conciencia de lo ocurrido entre la gente joven y ha recalcado que la Diputación de Cádiz lleva trabajando para recuperar la memoria desde 2007.