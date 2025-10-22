El Gobierno carga contra la "opacidad" del Consell en las donaciones de la dana: "La incapacidad de gestión es total"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado este miércoles la "opacidad" de la Generalitat al dar cuenta sobre el destino de las donaciones dadas por la ciudadanía respecto a la dana y que acabaron suponiendo, según cifras de la propia Administración autonómica, 12 millones de euros de los que este martes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, dijo que 4,5 millones irán destinados a ayudas a familias afectadas por la riada.

Bernabé ha contrapuesto las dudas por el destino de las ayudas de la Generalitat con el "modelo de transparencia" del Ejecutivo central que ha habilitado una página web donde "todo el mundo puede ver lo que está pasando" con el dinero. "Ponemos luz y taquígrafos, todo el mundo cuánto está gastando el Gobierno de España y cómo van las inversiones", ha indicado la dirigente socialista que ha añadido que, por el contrario, "la Generalitat es opaca en todo".

El caso de las donaciones le ha servido a la delegada del Gobierno para tomar la parte por el todo e indicar que esta es solo "una muestra más de la incapacidad de gestión en todo del PP". "Da igual dónde lo pongas: PP y gestión igual mal", ha señalado poniendo de ejemplo la situación sanitaria de los cribados del cáncer de mama, la gestión ante la dana del 29-O o la "del dinero", a nivel general. "Es una incapacidad de gestión total", ha incidido.

Una "calamidad distinta"

Asimismo, Bernabé se ha preguntado con qué cara va a "mirar" el Consell a la gente "que de buena fe dio su dinero hace un año y no han explicado a qué se va a destinar". "A poco que rascamos en la gestión de la Generalitat cada día es una calamidad distinta, es una calamidad generalizada que da como resultado un descontento generalizado", ha criticado la dirigente socialista que ha calificado al Consell como "el gobierno más catastrófico de los valencianos".

En otro orden de cosas, la dirigente socialista también ha cargado contra la aprobación en las Corts por PP y Vox de realizar estadísticas separadas para "nacionales" y personas "migrantes" considerando que forma parte de un "discurso racista". "Ya lo ha anunciado el PSPV, vamos a denunciarlo porque ya está bien, es intolerable", ha señalado Bernabé quien ha insistido en que esta medida "no atiende a la legalidad ni a los derechos constitucionales".