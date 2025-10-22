Ingenieros avisan de que el deterioro en las presas nacionales pone en riesgo la seguridad de la población

En una jornada organizada por la Asociación Caminos, varios ingenieros han avisado de que las presas públicas se encuentran en un estado que puede comprometer la seguridad de la población. Recalcan que reforzar la seguridad y el mantenimiento de estas infraestructuras es una "urgente necesidad".

Algunas partes del ecosistema hidráulico del país no se encuentran en condiciones óptimas que garanticen tanto el abastecimiento como la protección para la población ante fenómenos catastróficos. Un ejemplo de esto es la dana del 29-O, donde alguna de estas estructuras estuvo al borde de colapsar y agravar aún más los efectos del desastre natural.

Según datos aportados por la Asociación Caminos, de las 375 presas gestionadas por las confederaciones hidrográficas, un tercio necesita refuerzos estructurales urgentes. Además, más del 75% no tiene un plan de emergencia implantado ni los sistemas de aviso o señalización en caso de peligro que los acompañan.

Un fallo en la prensa de Forata podría haber afectado a más de 100 mil personas

La presa de Forata, situada en Iàtova, estuvo cerca de colapsar el 29 de octubre de 2024. Esto habría supuesto una avenida de grandes dimensiones que habría afectado a municipios como Turís, Montroi, Real de Montroy, Carlet o Algemesí, pudiendo haber perjudicado a más de 110.000 habitantes. A día de hoy, este embalse no dispone de un plan de emergencia, por lo que habría pillado desprevenido a todo el mundo en el momento del hipotético desborde.

Obras y trabajos en el pantano de Forata para prepararse ante los temporales de otoño / José Manuel López

Jesús Contreras, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Caminos, asegura que este caso "simboliza la vulnerabilidad del sistema". No es un caso aislado. Durante la jornada se han mencionado varias presas que presentan riesgo de rotura como la del Tejo en Segovia o las de Arenós y María Cristina en Castellón.

La gestión madrileña como ejemplo

El CEO de Canal de Isabel II, Mariano González, ha alabado la gestión madrileña en este sentido. Afirma que las lluvias han provocado niveles muy altos en los embalses y que estos han funcionado "con plena seguridad" gracias a una "vigilancia técnica constante".

La asociación valora que este problema es un asunto de Estado y no una competencia separada por sectores, lo que genera descoordinación. Durante la jornada, también han aprovechado para hacer algunas propuestas para favorecer una solución al problema.

Las propuestas planteadas

La Asociación Caminos ha dejado claro que la creación de un Consejo de Seguridad de Presas y la reinstauración del Servicio de Vigilancia de Presas sería una solución. Además, para garantizar su funcionamiento alega que la financiación sea propia y que no "dependa de los ciclos presupuestarios" porque "es un servicio público esencial".

Del mismo modo, instan a actualizar la normativa y dar poderes sancionadores a estas entidades. Todo esto para combatir el deterioro progresivo al que se está viendo sometido el paruqe hidráulico nacional.