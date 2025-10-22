Marlaska busca El Ventorro 2 en Madrid

A falta de saber si hay ya una franquicia al respecto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha preguntado por dónde está El Ventorro 2 en Madrid, en referencia al restaurante donde comió Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. Se lo ha increpado al PP durante la sesión de control de este martes en el Senado como forma de intentar alejar los "bulos y mentiras" sobre su gestión que, dijo, habían lanzado previamente los 'populares'.

"No sé de dónde viene antes de estas sesiones en el Senado", dijo Marlaska al senador valenciano del PP y exconseller Luis Santamaría, al tiempo que le acabó pidiendo que le dijera "dónde está El Ventorro 2 en Madrid".

El tono de la respuesta de Marlaska evidenció el nivel que tuvo la sesión y que vino ya precedido por el error de la vicepresidenta Yolanda Díaz al señalar que quedaba "Gobierno de la corrupción para rato" (se supone que quería decir Gobierno de coalición). "A quien le debería preguntar de dónde viene es a la vicepresidenta Díaz", señaló Santamaría.