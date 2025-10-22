Vaivén
Marlaska busca El Ventorro 2 en Madrid
A falta de saber si hay ya una franquicia al respecto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha preguntado por dónde está El Ventorro 2 en Madrid, en referencia al restaurante donde comió Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. Se lo ha increpado al PP durante la sesión de control de este martes en el Senado como forma de intentar alejar los "bulos y mentiras" sobre su gestión que, dijo, habían lanzado previamente los 'populares'.
"No sé de dónde viene antes de estas sesiones en el Senado", dijo Marlaska al senador valenciano del PP y exconseller Luis Santamaría, al tiempo que le acabó pidiendo que le dijera "dónde está El Ventorro 2 en Madrid".
El tono de la respuesta de Marlaska evidenció el nivel que tuvo la sesión y que vino ya precedido por el error de la vicepresidenta Yolanda Díaz al señalar que quedaba "Gobierno de la corrupción para rato" (se supone que quería decir Gobierno de coalición). "A quien le debería preguntar de dónde viene es a la vicepresidenta Díaz", señaló Santamaría.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Una técnica de Emergencias revela que el ofrecimiento del Consell de agentes medioambientales para vigilar barrancos 'no llegó a sala
- Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
- Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi