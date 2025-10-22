Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Marlaska busca El Ventorro 2 en Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta / Fernando Sánchez - Europa Press / Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

A falta de saber si hay ya una franquicia al respecto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha preguntado por dónde está El Ventorro 2 en Madrid, en referencia al restaurante donde comió Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. Se lo ha increpado al PP durante la sesión de control de este martes en el Senado como forma de intentar alejar los "bulos y mentiras" sobre su gestión que, dijo, habían lanzado previamente los 'populares'.

"No sé de dónde viene antes de estas sesiones en el Senado", dijo Marlaska al senador valenciano del PP y exconseller Luis Santamaría, al tiempo que le acabó pidiendo que le dijera "dónde está El Ventorro 2 en Madrid".

El tono de la respuesta de Marlaska evidenció el nivel que tuvo la sesión y que vino ya precedido por el error de la vicepresidenta Yolanda Díaz al señalar que quedaba "Gobierno de la corrupción para rato" (se supone que quería decir Gobierno de coalición). "A quien le debería preguntar de dónde viene es a la vicepresidenta Díaz", señaló Santamaría.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
  2. Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
  3. Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
  4. Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
  5. Una técnica de Emergencias revela que el ofrecimiento del Consell de agentes medioambientales para vigilar barrancos 'no llegó a sala
  6. Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
  7. Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo
  8. La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi

El Gobierno carga contra la "opacidad" del Consell en las donaciones de la dana: "La incapacidad de gestión es total"

El Gobierno carga contra la "opacidad" del Consell en las donaciones de la dana: "La incapacidad de gestión es total"

"Nunca hemos perdido la esperanza, la mujer de Javi está rota, merece empezar su duelo"

"Nunca hemos perdido la esperanza, la mujer de Javi está rota, merece empezar su duelo"

Las PAU de 2026 se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio

Las PAU de 2026 se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio

Marlaska busca El Ventorro 2 en Madrid

Marlaska busca El Ventorro 2 en Madrid

¿Quiénes son las dos personas que siguen desaparecidas por la dana?

¿Quiénes son las dos personas que siguen desaparecidas por la dana?

Mohamed M'Boirick: "Tengo 23 años cotizados, no he recibido ninguna ayuda y hasta he sido el rey Baltasar"

Mohamed M'Boirick: "Tengo 23 años cotizados, no he recibido ninguna ayuda y hasta he sido el rey Baltasar"

Camarero responde a Sánchez y le acusa de deber 565 millones de ayudas dana

Camarero responde a Sánchez y le acusa de deber 565 millones de ayudas dana

Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba

Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
Tracking Pixel Contents