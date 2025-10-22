Vaivén
Martínez Mus se reúne con los amigos del ferrocarril
València
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha recibido a representantes de la Federación Valenciana de Amigos del Ferrocarril. Durante el encuentro, han abordado diversos proyectos de conservación y difusión el patrimonio ferroviario de la Comunitat Valenciana. De la comitiva de amigos de la cultura ferroviaria forma parte el periodista Paco Lloret, colaborador de Levante-EMV.
