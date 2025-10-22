La memoria histórica acaba en guerra entre PSPV y Ens Uneix

La inauguración del I Congreso Internacional de Memòria Democràtica organizado por la Diputación de Valencia ha confirmado este martes la ruptura total, ya irreversible, entre el PSPV y sus antiguos compañeros de Ens Uneix, el pequeño partido de la Vall d'Albaida liderado por Jorge Rodríguez que cogobierna la diputación como socio del PP. Hay más ‘guerra civil’ que reconciliación entre ambas formaciones.

Los socialistas valencianos han confirmado su intento de boicot al congreso, después de que tanto el expresidente Zapatero como una diputada provincial de Barcelona cancelaran su participación en los últimos días, aunque habían confirmado previamente. Solo estuvo presente Matías Alonso, un histórico de la lucha por la memoria democrática en Valencia y actual miembro de la dirección provincial socialista. También acudió un diputado provincial de Compromís, Pau Andrés. Ningún diputado del PSPV.

Se da la ironía de que, con el vacío socialista y sin Zapatero, el presidente del PP y de la diputación, Vicent Mompó, fue el protagonista de la mañana, exhibiendo de nuevo perfil transversal a lomos de las políticas de Ens Uneix, en la periferia del PP, alejándose de Vox y ocupando un espacio, el de la memoria, que su partido tradicionalmente ha rechazado. Tanto, que hace un año y medio Mazón fue pionero en aprobar, con Vox, una ley de Concordia que deroga la de la ley de memoria democrática y que equiparaba las víctimas de la represión con las de la democracia. Los socialistas han subrayado esa "incoherencia". De hecho, el relator especial de la ONU Bernard Duhaime, que participaba ayer en este encuentro, cuestionó la Ley de Concordia de la Generalitat y el desmantelamiento de espacios e iniciativas de la memoria.

“Estamos muy contentos del gobierno que formamos. Se pueden hacer las cosas desde el consenso”, dijo Mompó, alabando su pacto en la diputación con los de Ontinyent. “La gente está cansada de la confrontación política. Tenemos que aprender de lo que no debió de pasar nunca y tenemos que crear bases de consenso”, ha dicho, tras criticar al PSPV por “instrumentalizar las instituciones”.

Ya en el acto de apertura del Congreso, apuntó que “las sociedades democráticas que se sostienen en sus instituciones y sus leyes, pero también en la memoria que nos permite vivir en libertad”. “Es importante garantizar que los errores del pasado nunca se repitan, que el dolor de las víctimas nos enseñe el valor de la libertad, sin abrir heridas”.

Natàlia Enguix. / Abulaila

"Sectarismo"

Mientras tanto, la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, no escondía su decepción con el expresidente Zapatero y con la diputada de la Diputación de Barcelona que también había sido invitada. “Es una decepción: las personas tenemos que estar por encima de los partidos y de las órdenes que nos puedan dar”, dijo Enguix.

“Han intentado boicotear el congreso, que fracasáramos. Me parece de un sectarismo exagerado. No se te puede llenar la boca hablando de memoria y querer apropiártela cuando es de toda la sociedad. No es de unos o de otros. Intentar boicotear lo que hace es convertirnos en lo mismo que estamos criticando. Si criticamos el sectarismo de Vox y nos comportamos de la misma manera, somos lo mismo”, señaló Enguix.

Preguntada por las últimas cesiones del PP a Vox en las Corts, como las estadísticas sobre inmigrantes o la supresión de la comisión LGTB, Enguix aseguró: “Hay una gran diferencia entre gobernar con Vox y gobernar con Ens Uneix. Lo que Vox está intentando hacer es romper la convivencia. A nosotros no nos van encontrar nunca ahí. A la vista está la diferencia entre la Generalitat y la diputación”.

Ya en la apertura del Congreso, añadió: “Reivindicar la memoria nunca ha de ser un ejercicio de confrontación, sino un acto colectivo de responsabilidad y justicia”. “La juventud debe conocer las consecuencias de la guerra y la represión para entender lo que supone la violación de los derechos humanos y valorar la importancia de los principios democráticos que nos permiten vivir en libertad”.

Los socialistas, pese a no acudir, también terciaron en la polémica: este congreso “únicamente va a servir para blanquear al PP y su alianza con la ultraderecha”. “Vicent Mompó representa la incoherencia más absoluta: preside un acto sobre memoria democrática mientras milita en un partido que, junto a Vox, ha derogado la ley valenciana de memoria y aprobado una ley de supuesta ‘concordia’ que dulcifica el franquismo”.