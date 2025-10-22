El nuevo centro para traumas graves de salud mental se ubicará en la Alquería de Moret en Picanya

La Conselleria de Sanidad tiene prevista la apertura de un centro de referencia especializado en trauma complejo, anunciado por el president Carlos Mazón en el Foro de la Reconstrucción de Levante-EMV, que se ubicará en la Alquería de Moret en Picanya. Así lo ha anunciado el director general de Salud Mental de la Generalitat, Bartolomé Pérez, en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance de la asistencia psicológica en la zona cero de la dana.

Según las previsiones de Sanidad, el centro de referencia podría estar en funcionamiento a finales de 2026 o principios de 2027, con una inversión de más de un millón de euros. Este servirá para atender a las personas afectadas por la dana, pero también otros tipos de traumas como los desarrollados por las mujeres violentadas o los menores vulnerables.

En su momento, el Botànic ya anunció la conversión de este espacio en uno de los centros de salud mental para niños y adolescentes que pensaba habilitar, aunque nunca se acabó llevando a cabo. Ahora, la idea es que se convierta en un centro de referencia para todo tipo de traumas complejos y que no dependa de ningún departamento de salud concreto, sino que pueda asistir a todos los valencianos y valencianas que lo requieran.

Experiencia tras la dana

Pérez no ha querido detallar el número de profesionales especializados que trabajarán en el centro porque aún no se ha concretado. Sin embargo, no es un asunto que le preocupe porque la plantilla especializada en salud mental está creciendo; en el último año se han creado más de 600 plazas dentro de lo previsto por el Plan de Salud Mental y Adicciones 2024-2027. Según ha relatado, un profesional de salud mental de cualquier departamento podrá solicitar su traslado en comisión de servicios a este centro y, después cuando lo desee, regresar a su puesto estatutario anterior.

Además, ha explicado que los profesionales de la Generalitat Valenciana han adquirido "habilidades adicionales" a las estudiadas en su grado a raíz de la dana del 29-O, gracias al trabajo conjunto y la formación realizada con profesionales de la Unidad de Texas de Houston en los Estados Unidos y del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.

Uno de cada tres con estrés postraumático

El balance de la dana deja al 27,6 % de la población con síntomas de estrés postraumático, según el resultado de una encuesta epidemiológica realizada por Sanidad con llamadas telefónicas a un total de 2.275 personas. Se trata de unos datos por debajo de lo esperado, que era acercarse al 40 % de la población.

El director general de Salud Mental Bartolomé Pérez / GVA

Por su parte, los datos reales dejan 887 personas residentes diagnosticadas con estrés postraumático y otros 1.100 con estrés agudo, entre el 1 de noviembre y el 30 de septiembre. El incremento es del 170 y el 170,4 % respectivamente, respecto al mismo periodo del año anterior.