Las olas de calor disparan el ozono 'malo' y empeoran la calidad del aire en la C. Valenciana

La calidad del aire en la Comunitat Valenciana ha empeorado significativamente este 2025 por un aumento en la contaminación de ozono 'malo', la más alta registrada desde el año 2019 por encima de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a las altas temperaturas de este verano tórrido. Hay que recordar que el ozono 'malo', unas partículas producidas por los coches y vehículos, se dispara y se activa con la alta radiación solar. Pese a marcar máximos en el último lustro, los indicadores mejoran en comparación con la década anterior: son un 37 % inferiores a los registrados en el periodo 2012-2019, según el informe "La contaminación por ozono en el Estado español durante 2025", publicado por Ecologistes en Acció y que recoge los datos de 60 estaciones en la autonomía.

Áreas más contaminadas

El empeoramiento de la calidad del aire es generalizado, ya que "en buena parte de las estaciones se habría sobrepasado todas las superaciones admisibles durante tres años". Ha sido más significativo en las zonas de aglomeraciones de las áreas metropolitanas de Alicante y Elx, donde la mala calidad del aire se sitúa un 334 % y un 95 %, respectivamente, por encima del objetivo legal marcado por la OMS. También empeora en las zonas del Palancia y Javalambre, del Túria, en Vilafranca, Alcora, Almassora, Benicàssim y Burriana, Cortes de Pallás, Orihuela y en el Bulevar Sud de l'Horta. En contraposición, el ozono pierde presencia en la ciudad de Castelló, en el Cérvol-Els Ports y en el Segura-Vinalopó, con una caída del 94, 82 y 79 %, respectivamente respecto a la media del periodo 2012-2019.

Según el informe, las principales causas del empeoramiento de la calidad del aire son la emisión de los óxidos de nitrógeno emitidos por el tráfico motorizado que circula por las cuatro grandes aglomeraciones -València, Alacant, Castelló y Elx- y por sus carreteras interurbanas; y la emisión de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana. Entre ellas, las que más aportan son la zona cerámica de Castellón, las cementeras de Alicante y Sagunto, la refinería de Castellón y la fábrica de automóviles de Almussafes. Los entornos rurales no se libran de la alta presencia del 'ozono malo' porque, como recoge el informe, "la contaminación generada en estos lugares se extiende por el resto del territorio valenciano y el ozono acaba incidiendo negativamente" en las comarcas del interior.

Más de 1.200 muertes al año

La contaminación atmosférica causó 1.200 fallecimientos en el año 2022 atribuibles al ozono 'malo', según las estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Aema), lo que supondría una incidencia de 23 muertes por cada 100.000 habitantes en la Comunitat Valenciana. En total, el ozono está detrás del 2,4 % de las muertes.

Una pareja pasea por València en plena ola de calor / Germán Caballero / German Caballero

Estas se sumarían a las muertes atribuibles al calor. Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, han sido 433 solo este verano; son 165 más que el año anterior y convierten al de 2025 en el verano más mortífero de la última década.

Sin plan autonómico

El informe destaca que la Generalitat no ha aprobado aún ningún plan de mejora de la calidad del aire para la protección de la salud y la vegetación en toda la Comunitat Valenciana; sí cuentan con uno para la zona de Júcar-Cabriel y para la aglomeración de Castellón. Ecologistes en Acció recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condenó en 2023 a la Generalitat "a elaborar y aprobar sin dilaciones los planes para las zonas y aglomeraciones afectadas por superaciones de los valores objetivo para el ozono"; una sentencia que daba un plazo de ocho meses para la redacción de un borrador. Este se elaboró y se expuso a consulta pública, pero está pendiente de aprobarse. Sin embargo, la entidad critica que las "medidas previstas son demasiado generales, sin detalle, calendario de aplicación, ni presupuesto asociado".