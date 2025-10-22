Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plataforma de partidos municipalistas impulsa su agrupación juvenil

El proyecto que respalda Ens Uneix confía a dos estudiantes valencianos la puesta en marcha de la marca "Jóvenes Municipalistas" a nivel nacional

David García, con Verdeguer y León.

David García, con Verdeguer y León. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La Unión Municipalista ha iniciado el proceso de constitución de su propia organización juvenil a nivel nacional, una nueva estructura destinada a fomentar la participación política de los jóvenes en el ámbito local y a fortalecer el municipalismo a nivel estatal.

La organización ha encomendado esta tarea a Diego León, de 23 años, estudiante del Grado en Gestión y Administración Pública por la Universitat Politècnica de València (UPV) y delegado de centro de la Facultad de ADE de la misma universidad, y a Mireia Verdeguer, de 19 años, estudiante del Grado en Derecho por la Universitat Jaume I (UJI). Ambos son de la ciudad de Valencia y asumen la responsabilidad de coordinar la activación de las juventudes municipalistas.

El primer paso será una reunión inicial que tendrá lugar el próximo viernes 24 de octubre, en la que participarán jóvenes representantes de los distintos partidos que integran la Unión Municipalista. A partir de este encuentro, se comenzará a definir la estructura interna y las acciones que marcarán el inicio del nuevo movimiento juvenil.

Con esta iniciativa, la confederación "refuerza su compromiso con el relevo generacional y la implicación de la juventud en la política local, apostando por una organización plural, participativa y con vocación de servicio público", señala la entidad en un comunicado.

El presidente de Unión Municipalista, David García, ha señalado que la organización “aspira a convertirse en un espacio político donde los jóvenes puedan canalizar sus inquietudes y trasladar propuestas que respondan a sus expectativas y necesidades reales”.

Unión Municipalista

Fundada en 2024, Unión Municipalista es una confederación que agrupa ya a 300 partidos locales independientes de toda España. Una formación que aspira en las elecciones municipales de 2027 a aumentar sus representantes en ayuntamientos, diputaciones y entidades supramunicipales. Unión Municipalista presentará por primera vez candidaturas a las elecciones autonómicas y obtener representación en parlamentos regionales.

