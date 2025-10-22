Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: "Contestaron que no tenían autorización para movilizarse"

La técnica de emergencias de protección civil en el servicio de gestión de coordinación de emergencias en el Centro de Coordinación de l'Eliana, Eva Seco, confirmó a la jueza y el fiscal de la dana que la Conselleria de Medio Ambiente denegó el 28 de octubre destinar agentes medioambientales a vigilar barrancos. "Contestaron que no tenían autorización para movilizarse", aseguró la ingeniera agrícola con tres años de experiencia en el CCE. Esta técnica fue la que también reveló que el ofrecimiento del Consell de enviar agentes medioambientales para vigilar barrancos el 29 de octubre "no llegó a sala", como informó Levante-EMV.

Aviso especial de Aemet

Según la transcripción de la técnica, notificada ayer a las partes, el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana había recibido de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) "un aviso especial" antes del 29 de octubre. "El aviso de Aemet tenía un tono un poco más elevado, de que se esperaban lluvias intensas, pero tampoco reflejaba la catástrofe que luego vino. Era un episodio de lluvias intensas como el que hemos tenido este fin de semana. Pero los avisos que ellos tenían no casaban con lo que les había venido, la provincia de Valencia eran amarillos, y en Castellón, quitando los naranjas era también normal, y en Alicante cree recordar que no había ningún aviso, y si lo había era de viento".

Sin autorización para movilizarse el 28 de octubre

De ahí que decidieran contactar el 28 de octubre con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el CPIF de València (Central de prevención de incendios forestales y los bomberos del Consorcio Provincial. La técnica de sala de Emergencias del 28 de octubre fue la que "contactó con el responsable de CPIF autonómico" para movilizar a los agentes medioambientales en la vigilancia de barrancos. Este responsable dijo que "trasladaba la petición a sus jefes (...) pero luego parece ser que no tenían autorización para movilizarse". La técnica declaró que "pidieron que se hiciera la petición por escrito para que quedara constancia", aunque desconocía si se hizo. Aunque a la técnica le parecía "raro que no tengan permiso para movilizarse porque ellos forman parte del plan de emergencia, de la misma forma que forman parte del plan de incendios forestales. Si formas parte de un plan no necesitas autorización, no eres ajeno a ese plan, otra cosa es que te coordines o te dejes de coordinar", aseguró la funcionaria del servicio de gestión de coordinación de emergencias.

Eva Seco también confirmó que el ofrecimiento de los agentes medioambientales que hizo el director general del Medio Natural, Luis Gomis (citado a declarar el 20 de noviembre para aclarar estos aspectos), "mientras estuve en sala no tuve conocimiento de que eso se ofreció. Sí tenía entendido que, igual que se ofrecieron, se habrían desmovilizado por peligro de riesgos laborales".

Se optó por los bomberos forestales, que nadie asume quién los retiró

Fue entonces cuando "se optó por bomberos forestales a instancia de [la jefa del servicio de coordinación de Emergencias 112] Inmaculada Piles. Les mandaron [al mediodía del 29 de octubre] a un punto del río Magro que ahora no recuerdo, y creo recordar que del Poyo era Torrent y no sé Picanya". A partir de ahí, Seco aseguró que "ya no tuvo conocimiento de nada que sucediera con los bomberos. Nadie del centro recibió ninguna instrucción de ponerse en contacto con el consorcio para ver cómo iba esa vigilancia. Porque entendieron que, si no decían nada por el caso, es que no había nada relevante que decir. Porque sí que hubo, no recuerdo en qué caso, una brigada que iba hacia Utiel, y bomberos anotó “la brigada no puede llegar”, o “no puede acceder al lugar”.

La falta de participación de los agentes medioambientales el día de la dana es una de las cuestiones controvertidas que ha surgido con el reinicio de las declaraciones en este curso judicial. La Conselleria de Medio Ambiente informó el pasado mes de abril que seis horas antes del desbordamiento del barranco del Poyo, la Generalitat Valenciana puso sus 264 agentes medioambientales a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), organismo gestionado también por la Conselleria de Justicia e Interior, en el momento de la dana. Lo hizo a las 11.54 horas del 29 de octubre, como hizo constar el director general de Medio Natural de la Generalitat, Luis Gomis, en un informe remitido al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

Investigación de la jueza

Pero lo que se omitió en este informe dirigido al juzgado en abril es que "Medio Ambiente denegó el 28 de octubre agentes ambientales para vigilar los barrancos", según declaró el 7 de octubre una técnica facultativa en el centro de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana desde 2022, Gloria Torres. Un detalle nada baladí, ya que al final el 29 de octubre se enviaron bomberos forestales a vigilar el barranco del Poyo y el río Magro, tras decretarse la alerta hidrológica en ambas cuencas al mediodía, aunque los efectivos se retiraron, sin que nadie asuma la decisión de desmovilizarlos ni aclare este detalle a la jueza de la dana