València registra ya 112 noches tropicales en pleno otoño

València vuelve a vivir una semana de calor y de noches tropicales con temperaturas altas en casi toda la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología ya anunció a principios de semana que volverían a subir las temperaturas máximas con registros de 30º grados en el litoral de Valencia, Alicante y Castellón y con mínimas que oscilarían los 20ºC, situando los días más cálidos hoy miércoles y mañana jueves. Las predicciones se han cumplido con unas temperaturas típicas de primavera o principios de verano, ya que en algunos municipios como Benidorm esta pasada noche se han registrado los 23ºC, la mínima más alta alcanzada en la Comunitat Valenciana. En el caso de València la temperatura mínima registrada ha sido la de 21ºC.

Viento de poniente

Las altas temperaturas que se están registrando en la Comunitat Valenciana durante esta semana están causadas por el viento de poniente que ha elevado las mínimas a 20 grados y las máximas a 30º grados, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología. Además ha incidido que los días más calurosos - hoy y especialmente mañana- las temperaturas serán altas ya que el viento de poniente será ocasionalmente fuerte y muy fuerte en ciertas zonas de Valencia. Estas rachas serán menos probables en el sur de Alicante y el litoral de Castellón. Aemet también advierte de que el riesgo de incendios forestales por el fuerte viento de poniente - fuerte, cálido y seco- es extremo hoy en el interior de Valencia y en el litoral.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología señala que la intensidad del viento de poniente amainará el viernes, aunque seguirá soplando de poniente flojo con algún intervalo moderado en el interior de Valencia y Alicante. De cara ya al fin de semana y con un poniente menos intenso, las temperaturas irán en descenso. Esta bajada de temperaturas será más acusada en el caso de las máximas en el litoral.

Noches tropicales en València, Alicante y Castellón

Las ciudades de València, Alicante y Castellón han registrado ya más de un centenar de noches tropicales -más de 20 grados- durante este año, tras otra madrugada de altas temperaturas que las llevan a récords históricos.

El observatorio de Alicante, con los 22,5 grados de mínima de este miércoles, suma ya 105 noches tropicales, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que mañana probablemente será la 106 y afirma que 2025 es el primer año que se supera el umbral de 100 noches tropicales en Alicante.

En el observatorio provincial de Castellón de la Plana-Almassora ya han registrado 102 noches tropicales hasta hoy, también récord.

En el observatorio de València, con 112, se queda a una del máximo histórico de 2022 que probablemente se igualará este jueves, según Aemet.

Estos son los municipios con las mínimas más altas

El municipio con la mínima más alta este miércoles ha sido Benidorm, con 23 grados, seguida de Alicante y Pego (22,5), Miramar (22,2), aeropuerto de El Altet (22), Xàbia (21,9), València (21), Rojales (20,8), Elx y Polinyà de Xúquer (20,7), Castellón (20) y aeropuerto de València (19,7).