La UE reasigna 166 millones más para la dana mientras el Europarlamento replica la batalla política

Con la amplitud de argumentos que trae la mayor diversidad de nacionalidades y grupos políticos representados, el Parlamento Europeo replicó la batalla política que habitualmente se suele dar en las Corts. Pedro Sánchez y Carlos Mazón se convirtieron en menciones habituales en el carrusel de declaraciones en Estrasburgo, donde se celebra este miércoles el debate con un choque similar al escuchado en los parlamentos españoles, unas referencias que llegaron apenas unas horas después de que la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, aprobara reasignar 166 millones más para la reconstrucción.

Fueron dos situaciones independientes dentro del complejo entramado político-administrativo europeo pero que coincidieron en el tiempo a apenas unos días de celebrarse el aniversario de la catástrofe. La efeméride sirvió para que el Parlamento Europeo dedicara una hora de la sesión a abordar la cuestión donde la principal coincidencia fue el recuerdo de la treintena de intervinientes hacia las víctimas de la riada, por donde comenzó la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, encargada de señalar algunas de las medidas desarrolladas por la Unión ante la catástrofe.

Esteban González Pons interviene en el Parlamento Europeo, este miércoles. / Alain Rolland/Parlamento Europeo

En este sentido, destacó la movilización de 945 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE aprobados a principios de mes y los 645 millones de euros redirigidos en fondos de cohesión. A ellos sumó la reasignación de 166 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus para apoyar la recuperación de las zona que la Comisión Europea aprobó por la mañana y que contribuirán a apoyar a los autónomos que perdieron sus negocios, ofrecer oportunidades de formación a los jóvenes de las zonas afectadas, reponer bienes básicos y reforzar la orientación psicológica y educativa del alumnado.

Cruce de reproches

Según fuentes comunitarias, la reasignación de los fondos tendrá lugar a través del mecanismo Restore, que permite utilizar fondos de cohesión frente a desastres climáticos. Las medidas de emergencia se financiarán retroactivamente desde el primer día en que las inundaciones de la dana causaron daños, con una tasa de cofinanciación de la UE de hasta el 95 % del gasto subvencionable. Además, se reasignarán 18 millones de euros en el marco de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa para cursos de especialización en tecnologías digitales, biotecnologías y tecnologías limpias.

La eurodiputada del PSPV, Sandra Gómez, este miércoles en el Parlamento Europeo. / Philippe STIRNWEISS/Parlamento Europeo

A las medidas se le sumó el carrusel de declaraciones de los grupos que componen la eurocámara, más bien vacía, pero que contó con participación de la mayoría de valencianos presentes, cada uno con su libreto, mezclando argumentos conocidos con la novedad del foro. Así, Esteban González Pons, del PP, inició estas intervenciones lamentando el "fallo generalizado de las instituciones", sin una defensa explícita de Mazón, y llamando a no salir "más separados" de la catástrofe mientras Sandra Gómez, del PSPV, propuso un Estatuto europeo de las víctimas en catástrofes naturales al tiempo que cargaba contra el jefe del Consell por su "abandono institucional".

Reivindicar a Bruselas

El representante de Compromís, Vicent Marzà, destacó que frente a un "presidente valenciano centrado en huir justicia" o un "Congreso dominado por la bronca", el Parlamento Europeo ha estado "relativamente a la altura" al ser el "primer sitio donde han podido comparecer las víctimas" y donde se han puesto de acuerdo "distintas fuerzas democráticas para que los fondos lleguen a zonas afectadas" mientras que por Vox, sin valencianos en Bruselas, Jorge Buxadé aplaudió que si ha habido algún tipo de reconstrucción ha sido por el "presupuesto extraordinario" aprobado gracias a su partido en las Corts.

Vicent Marzà interviene en el Parlamento Europeo. / Alain Rolland/Parlamento Europeo

Si hasta entonces había cierta familiaridad en los discursos, a partir de ese momento la situación varió. No tanto por escuchar a Irene Montero cerrar su intervención con un "Mazón dimisión, Mazón a prisión", sino por oír al eurodiputado valenciano más desconocido, Diego Solier, que obtuvo su acta por Se Acabó la Fiesta hablar hablar y pedir "verdad, justicia y responsabilidad" o a su exjefe, Alvise Pérez, coincidir con la líder de Podemos en la petición de cárcel para el 'president' de la Generalitat al tiempo que ponía en duda la cifra de fallecidos.

La exministra Leire Pajín, el ultraderechista Herman Tertsch o la que fuera cabeza de lista de Sumar, Estrella Galán, fueron otras de las personas que salieron a la tribuna a intervenir, aunque nada más fuera de todo lo escuchado hasta ahora, bien sea en las Corts, el Congreso, el Senado o en el habitual cruce de declaraciones ante los medios que la teoría de una eurodiputada de Alternativa por Alemania de culpar a las lluvias artificiales por fumigación provocadas por Marruecos del suceso del 29 de octubre.