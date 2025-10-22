Más de mil valencianas renunciaron a declarar contra su agresor en el segundo trimestre de 2025

Más de mil mujeres víctimas de violencia de género renunciaron a declarar como testigo contra sus agresores en los juzgados valencianos durante el segundo trimestre del año. Así lo revelan los datos del "Informe trimestral sobre Violencia de Género", elaborado por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género.

En concreto, según detalla dicho documento, de las 6.497 víctimas que se registraron en este periodo en la Comunitat Valenciana, un 15,93% de ellas -1.035 mujeres- se acogieron a la dispensa legal de obligación de declarar como testigos. No obstante, matizan desde el TSJCV, la comparación interanual de los datos de denuncias ha podido verse afectada por el aumento de los controles de calidad realizado por el Servicio de Estadística del CGPJ a partir del último trimestre de 2024.

Por provincias, de las 6.497 valencianas víctimas de violencia, 3.218 son de la provincia de Valencia, 2.605 de Alicante y 674 de la provincia de Castelló. La cifra supone un leve descenso de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 6574 mujeres que habían denunciado malos tratos.

Así con todo, la estadística sitúa a la valenciana como la tercera autonomía del país con mayor tasa de víctimas de este tipo de violencia por cada 10.000 mujeres (24), solo por detrás de Canarias (33,7) y Baleares (27,6). A nivel nacional, la media de esta ratio aumentó en siete décimas en relación con la del segundo trimestre de 2024, al situarse en 19,2 frente al 18,5 de hace un año.

6.982 denuncias

Alarmante también resulta la cantidad de denuncias por violencia de género que registraron los juzgados valencianos entre abril y junio. En concreto, 6.982, de las que 3.479 se presentaron ante órganos judiciales de la provincia de Valencia, 2.731 en la de Alicante y las restantes 772 en Castelló. Cabe destacar que la estadística refleja un leve descenso en el número de denuncias respecto al mismo trimestre del año anterior (-3,6%), cuando se contabilizaron 7.240 expedientes.

De todas las denuncias presentadas entre abril y junio de este año, 4.617 las presentaron las víctimas ante las fuerzas de seguridad y otras 51, en los juzgados. Las denuncias derivadas de atestados por intervención directa policial fueron 917, mientras que las recibidas a partir de una actuación policial con denuncia de familiares de víctimas ascendieron a 251, y las interpuestas directamente por los familiares en los juzgados fueron 27.

Órdenes de protección

Respecto a las medidas de protección para las víctimas, los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana -Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados de guardia- solicitaron un total de 1.488 órdenes, de las que se adoptaron 1.064 y se denegaron 372. Los juzgados de Violencia sobre la Mujer adoptaron 928 medidas de protección, un 20,6% menos que el año anterior, y denegaron 320, un 15,9% más que un año antes.

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, 607 se corresponden con órganos de la provincia de Valencia, 467 de la de Alicante y 176 se presentaron ante juzgados de Violencia sobre la mujer de la provincia de Castellón.

Sentencias condenatorias

Durante el segundo trimestre de 2025, en la Comunitat Valenciana se dictaron 2.326 sentencias entre los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, es decir, los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales. De ellas, 1.971, un 84,74% del total, fueron condenatorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con un 93,2% del total de resoluciones.

Por provincias, fueron los juzgados especializados de la de Castelló los que registraron un mayor número de sentencias condenatorias, con el 96,9% del total de resoluciones, mientras que en los de Valencia las condenas fueron el 92,6% de las sentencias y en la de Alicante, el 92,8% del total. Por su parte, en los juzgados de lo Penal se condenó en el 74% de los casos mientras que en las Audiencias Provinciales el 78,9% de las sentencias que se dictaron acabaron en condenas.