Alerta alimentaria en la Comunitat Valenciana por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha activado una alerta al detectarse la presencia de salmonela en cúrcuma en polvo en lotes vendidos en la Comunitat Valenciana. La cúrcuma afectada es de la marca Ali Baba, procedente de la India.
En una notificación, la Aesan ha señalado que el producto lleva por nombre 'Haldi Powder' (cúrcuma en polvo) y corresponde al número de lote 080824 de la marca Ali Baba, con fecha de consumo preferente del 22 de abril de 2026 y en bolsas de 100 gramos, 400 gramos y un kilo.
La agencia ha sido informada por las autoridades sanitarias de Italia a través de la red alimentaria europea y ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio dicho producto que se abstengan de consumirlo.
Cinco comunidades en alerta
La distribución inicial se ha realizado en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Canarias y La Rioja, si bien no es descartable que pueda llegar a otras comunidades.
En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud.
