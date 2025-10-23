Un año de la dana
Las asociaciones de víctimas: “No permitiremos que el Consell reescriba lo que pasó el 29-O"
Levante-EMV entrevista a Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, portavoces de las dos principales asociaciones de víctimas de la dana, cuando quedan pocos días para que se cumpla un año de la riada en la que murieron 229 personas
Levante-EMV entrevista a Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, portavoces de las dos principales asociaciones de víctimas de la dana, cuando quedan pocos días para que se cumpla un año de la riada que mató a 229 personas. Ambas coinciden en señalar al Consell de Carlos Mazón como principal responsable del desastre e insisten en que el president está "instalado en la mentira" y trata de "reescribir lo que pasó el día 29 un año después".
Las dos portavoces reivindican que "casi todas las muertes eran evitables" y califican la gestión del día de la riada como "negligente y criminal". Casi doce meses después del gran trauma colectivo que supuso la dana, muchas de las heridas siguen abiertas.
"Si cada vez que hay aviso por lluvias se cierra todo las alertas van a perder su efecto disuasorio"
Álvarez y Gradolí agradecen profundamente a la UME y a los voluntarios su labor durante unos primeros días que recuerdan con emoción. Sin embargo, no consideran que se hayan dado avances en el sentido correcto, y más con las últimas alertas meteorológicas. "Si cada vez que hay aviso por lluvias se cierra todo las alertas van a perder su efecto disuasorio", explican.
Ambas se sienten "maltratadas" por el Consell y critican que se ha tratado de hacer mella en las asociaciones para romper la unidad que mantienen un año después, pese a la gran variedad de color político entre quienes las conforman. "Todas vamos a una en pedir verdad, justicia y reparación", sentencian.
