Los centros escolares impartirán formación ante inundaciones a partir del segundo y tercer trimestre

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, hablaba en las últimas semanas sobre la importancia de la autoprotección. “Falló la autoprotección”, consideró -lo que generó la indignación de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana-, y, para reforzar esa cultura de prevención ante los riesgos, el Consell ha buscado empezar por los más pequeños.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto educativo de formación en prevención ante emergencias, que comenzará este curso y estará dirigido al alumnado de Educación Primaria y Secundaria “con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención desde las aulas”.

Así lo ha avanzado tras la presentación de esta iniciativa, junto al propio Gan Pampols, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y el titular de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira. Para reforzar la justificación de esa necesidad de formación en las escuelas, se han referido al informe Diagnóstico del Plan ‘Endavant’ de Recuperación y han señalado “la escasa concienciación social sobre el riesgo de inundaciones, unida a la falta de formación preventiva específica en esta materia”.

Comenzará por las inundaciones

Por eso, Mazón asegura que apuesta por “la formación y el conocimiento práctico” para que la Comunitat Valenciana pueda “avanzar hacia un mayor y mejor conocimiento de los riesgos y de su impacto”.

En concreto, el alumnado de los colegios e institutos de la Comunitat Valenciana comenzará a formarse este mismo curso. Los contenidos de esta formación comenzarán, un año después de la dana del pasado 29 de octubre, por la sensibilización en materia de inundaciones. Así, a partir del segundo y tercer trimestre, los centros escolares comenzarán a impartir al alumnado formación sobre esta materia, mientras que, a partir del próximo curso 2026-2027 se abordarán contenidos más genéricos sobre emergencias. Según Mazón, esta iniciativa recogida en el Plan ‘Endavant’ de Recuperación “ha llegado para quedarse”.

“Permitirá también que esta información llegue a las familias y a la población en su conjunto, contribuyendo a construir una sociedad más informada y mejor preparada”, ha dicho.

Alumnos en el patio de un colegio, en imagen de archivo / EP

Formación del profesorado

Como paso previo, se ha desarrollado un programa de formación al profesorado durante el pasado mes de septiembre que ha finalizado precisamente este jueves, y que se ha impartido con la colaboración del Ivaspe y el Cefire. En el plan formativo, que se extenderá a todo el profesorado de la Comunitat Valenciana, se abordan contenidos en materia de protección civil, recomendaciones de actuaciones ante riesgos naturales, así como riesgos relacionados con accidentes industriales, químicos u otros.

Además, la Generalitat pone a disposición de centros educativos de Primaria y de Secundaria de la Comunitat Valenciana un conjunto de materiales didácticos y divulgativos ante escenarios de lluvias intensas, entre los que se incluyen cartelería específica, así como dípticos, un vídeo y un audiolibro.

Recursos para el alumnado

Los carteles, que incluyen códigos QR para la descarga de la app del 112 y de consejos e información de interés en relación con las inundaciones, se distribuirán a los centros de Primaria y Secundaria, mientras que el audiolibro, los dípticos y el vídeo han sido elaborados pensando en el alumnado de menor edad y se repartirán solo en los colegios. Además, se realizará el envío de los enlaces de descarga de materiales a los centros que imparten enseñanzas de FP o Educación Especial, así como a las escuelas oficiales de idiomas, los conservatorios, los centros de enseñanzas artísticas y los centros de enseñanzas deportivas, entre otros.

Los recursos incluyen recomendaciones claras y útiles tanto al alumnado como a la comunidad educativa en formato audiovisual, actividades y pequeños simulacros.

Durante el acto de presentación de este proyecto educativo también se ha dado a conocer la nueva marca de la Generalitat en prevención de emergencias ‘Dona el PAS’, cuyas siglas responden a las palabras: ‘Prevenim, Actuem, Salvem’, una marca elaborada en colaboración con las agencias Decom y Sapristi.