Alerta por viento en València

La llegada de la borrasca 'Benjamín' ha provocado que se active la alerta amarilla por viento en el tiempo en València, con rachas máximas de 80 km/h por viento de componente oeste hasta las 17:59 horas en toda la provincia de València, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Emergencias recomienda evitar transitar por zonas donde pueda haber desprendimientos a causa de obras en construcción, andamios o edificios abandonados.

Temporal marítimo

Los litorales en el tiempo en València y Castellón también están este jueves en alerta nivel amarillo por temporal marítimo. Ante esta situación, Emergencias aconseja, por prudencia, evitar transitar y circular cerca de la costa así como no realizarse fotos o selfis porque "puede resultar peligroso ante el avance del mar en espigones o paseos marítimos".

Así que el viento se está dejando notar en la Comunitat Valenciana, principalmente en la provincia de Castellón, donde localidades como Vilafranca de Cid han registrado rachas de 81 kilómetros por metro cuadrado; Morella, 68 km/h; la Pobla de Benifassà-Fredes, 66; Bicorp, 65 y 61 en el aeropuerto de Valencia, según los datos de Emergencias CV con cifras proporcionadas por la Agencia Estatal de Meteorología.

Emergencias

Hasta las 10.30 horas, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia no habían realizado ningún servicio por viento en la provincia, pero los de la capital sí, cinco, para atender a caídas de cascotes y ramas. Tampoco se había anotado a esa hora ninguna intervención en Alicante y Castellón ni en ninguna de las Autoridades Portuarias de las tres provincias.

Desde el teléfono de Emergencias 112 se han reportado dos llamadas y dos incidencias relacionadas con este episodio en la provincia de Valencia.