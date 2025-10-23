El Gobierno se marca un triple en su avalancha ministerial de visitas

Triple ración de ministros del Gobierno de España para este viernes en València. La avalancha de miembros del Ejecutivo central que ha ido tomando forma esta semana como un goteo, primero con la titular de Sanidad, Mónica García; después con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y este jueves con el de Agricultura, Luis Planas, se verá multiplicada de golpe este viernes con la presencia no de uno, ni de dos sino de hasta tres representantes del Consejo de Ministros.

Serán la vicepresidenta y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cada uno con su agenda y convocatoria propia. Así, la primera empezará la jornada en la Delegación de Gobierno para posteriormente ir a la Gola de Pujol en l'Albufera; el segundo acudirá al Centro de coordinación del Consejo de Trabajadoras Sociales en Sedaví y el tercero presentará en el Palau del Temple el Visor Dana para conocer la ejecución de inversiones.