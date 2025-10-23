Vaivén
El Gobierno se marca un triple en su avalancha ministerial de visitas
Triple ración de ministros del Gobierno de España para este viernes en València. La avalancha de miembros del Ejecutivo central que ha ido tomando forma esta semana como un goteo, primero con la titular de Sanidad, Mónica García; después con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y este jueves con el de Agricultura, Luis Planas, se verá multiplicada de golpe este viernes con la presencia no de uno, ni de dos sino de hasta tres representantes del Consejo de Ministros.
Serán la vicepresidenta y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cada uno con su agenda y convocatoria propia. Así, la primera empezará la jornada en la Delegación de Gobierno para posteriormente ir a la Gola de Pujol en l'Albufera; el segundo acudirá al Centro de coordinación del Consejo de Trabajadoras Sociales en Sedaví y el tercero presentará en el Palau del Temple el Visor Dana para conocer la ejecución de inversiones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024