El profesorado especialista de FP iniciará una huelga indefinida por "los fuertes recortes de Conselleria"

El profesorado experto y especialista de FP iniciará una huelga indefinida el próximo 3 de noviembre. Así lo han notificado los sindicatos educativos (Stpev, CC OO, UGT y CSO), que indican que la convocatoria "responde a los fuertes recortes de Conselleria de Educación en las condiciones laborales de este profesorado".

En concreto, los docentes irán a la huelga por la modificación del decreto 97/2025, que es el que regula a este personal. Critican que, con la última modificación de Conselleria, sus retribuciones se reducirán en un 41 %. "Estas nuevas condiciones han hecho que muchas plazas que se ofrecían en las adjudicaciones recientes han quedado desiertas. También hay muchos casos en que el profesorado adjudicado ha renunciado a las plazas al conocer las nuevas condiciones laborales", critica el sindicato Stepv en un comunicado.

El decreto -continúan- también limita "drásticamente sus funciones únicamente a preparar clases e impartirlas y asistir a las evaluaciones. Eso significa que el resto de las tareas que hasta ahora se llevaban a cabo (como por ejemplo, gestionar las prácticas del alumnado) dejarán de hacerlas y corresponderá al resto del profesorado asumir las", denuncian.

Valencia. VLC. Protesta de docentes de FP contra los recortes de la Conselleria de Educacion ante el inicio de curso / Germán Caballero / LEV

Menor calidad educativa

Estas tareas son, entre otras, la gestión y revisión de materiales y talleres, programaciones, reuniones de coordinación, de departamento, contactos con empresas para la dual, etc. "Por tanto, la calidad de la docencia se ve gravemente afectada y repercute negativamente sobre el alumnado".

A esto cabe añadir -según denuncián- "la cantidad de incidencias que han tenido en el proceso de adjudicaciones, un proceso nuevo que no se ha llevado a cabo con la agilidad y eficacia necesarias y donde no se han ofrecido todas las vacantes a la vez", reivindica el Stpev.

Segunda huelga en dos meses de curso

El profesorado de Formación Profesional ha comenzado el curso escolar post-dana con una huelga. Los docentes piden a Conselleria que de marcha atrás en los "recortes" a la jornada laboral sobre todo para la modalidad de FP semipresencial, donde las horas lectivas pasan de 30 a 25 a la semana, lo que implica que serán necesarios menos profesores.

El colectivo docente ya había encadenado varias protestas en la sede de Conselleria y este verano anunció el paro total. Además, pronto anunciarán -dicen- su calendario de movilizaciones. Así, si el curso escolar ya se preveía tempestuoso por la mala relación del conseller Rovira con los sindicatos y los barracones para afectados de la dana que no están listos, la FP suma un nuevo frente a la gestión de la administración educativa.

El profesorado experto

El profesorado experto es una figura que actúa como conexión con el mundo laboral de todos los ciclos de FP. Es una persona con mucha experiencia en un trabajo relacionado con la FP, que además da clase al alumnado para que puedan tener una visión y un conocimiento muy práctico de las cosas.

Es una figura muy valorada, pero en los últimos años ha sufrido un cambio legal que la ha puesto patas arriba. Antes los propios centros escolares escogían a su profesorado experto, pero ahora eso se ha cambiado por un sistema de bolsas similar al del resto de docentes.

Un sistema que, según critican los profesores, no funciona todo lo bien que debería y está provocando retrasos. "Mañana a lo largo del día saldrá el listado y la contratación esperamos que sea de 15 días a un mes, pero los chicos están ya en las aulas, así que van a estar sin un profesor por lo menos ese tiempo", cuenta un docente experto.