Tribunales
La jueza de la dana cita a declarar a la periodista que comió con Mazón el 3 de noviembre
Maribel Vilaplana tendrá que comparecer ante la magistrada, el fiscal, acusaciones y defensas en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja
València
La jueza Nuria Ruiz Tobarra acaba de poner fecha a la declaración de la periodista que comió con Carlos mazón en el Ventorro el 29 de octubre. "En cumplimiento de lo resuelto por auto de fecha 16 de octubre de 2025 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, y vista la agenda de señalamientos, cítese para prestar declaración el próximo 3 de noviembre de 2025 a las 9:30 horas en la Sala 1 de la Sede Judicial de los Juzgados de Catarroja, en calidad de testigo, a Maribel Vilaplana", acaba de dictar la magistrada.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
- Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo