La jueza de la dana cita a declarar a la periodista que comió con Mazón el 3 de noviembre

La jueza Nuria Ruiz Tobarra acaba de poner fecha a la declaración de la periodista que comió con Carlos mazón en el Ventorro el 29 de octubre. "En cumplimiento de lo resuelto por auto de fecha 16 de octubre de 2025 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, y vista la agenda de señalamientos, cítese para prestar declaración el próximo 3 de noviembre de 2025 a las 9:30 horas en la Sala 1 de la Sede Judicial de los Juzgados de Catarroja, en calidad de testigo, a Maribel Vilaplana", acaba de dictar la magistrada.