Mazón, sobre la citación a Maribel Vilaplana para declarar: "Lo importante es respetar el proceso judicial"

Unas horas después de que trascendiera la decisión de la sección segunda de la Audiencia de València de corregir la negativa de la magistrada y el fiscal de la dana a citar a declarar a la periodista con la que Carlos Mazón se fue a comer el 29 de octubre (y minutos después de que se confirmara su citación para el 3 de noviembre), el 'president' de la Generalitat ha evitado realizar valoraciones al respecto señalando el "respeto" del Consell sobre el proceso judicial.

"Nosotros no hacemos valoraciones de las resoluciones judiciales, estamos convencidos en respetar el proceso judicial, es una invariable que este gobierno tiene", ha indicado Mazón a preguntas de los periodistas a la salida de la sesión plenaria del Alto Consejo Consultivo en I+D+i celebrado este martes en el Palau de la Generalitat.

Mazón ha insistido que los representantes del Ejecutivo autonómico "a diferencia de otras administraciones", en clara referencia al Gobierno central, "ha optado por no hacer valoraciones" de las resoluciones judiciales. En este caso, la de la jueza de instrucción de la dana que ha citado a declarar como testigo a Maribel Vilaplana, la comunicadora con la que comió el 'president' en El Ventorro el pasado 29 de octubre.

"Es importante respetar el proceso", ha insistido Mazón ante las preguntas por parte de la prensa que ha justificado no hacer referencias a este tipo de decisiones para diferenciarse del Gobierno de España que sí que se han mostrado críticos con las actuaciones de algunos magistrados en relación a las investigaciones al núcleo familiar del presidente Pedro Sánchez.

Resolución de la jueza

Las declaraciones de Mazón llegan minutos después de que la jueza Nuria Ruiz Tobarra pusiera fecha a la declaración de Vilaplana. "En cumplimiento de lo resuelto por auto de fecha 16 de octubre de 2025 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, y vista la agenda de señalamientos, cítese para prestar declaración el próximo 3 de noviembre de 2025 a las 9:30 horas en la Sala 1 de la Sede Judicial de los Juzgados de Catarroja, en calidad de testigo, a Maribel Vilaplana", señala la letrada de la administración de justicia del juzgado.

La fecha se conoce apenas unas horas después de que haya trascendido la decisión de la sección segunda de la Audiencia de València de corregir la negativa de la magistrada y el fiscal de la dana a citar a declarar a la periodista con la que Mazón se fue a comer el 29 de octubre desde las 15 horas, según admitió él, hasta las 18.30-18-45 horas, según reveló la propia Vilaplana en una carta abierta remitida a los medios de comunicación, Levante-EMV entre ellos, el 5 de septiembre.