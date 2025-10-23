Metrovalencia facilita el acceso al Medio Maratón de Valencia y modifica el servicio del tranvía durante la prueba

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) facilitará el domingo por la mañana a través de Metrovalencia el acceso al 34º Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, que se celebra el día 26. De esta forma, un servicio especial de metro trasladará a los participantes desde las estaciones de Seminari (Línea 1) y Paterna (Línea 2) a las 06.45 horas y 06.50 horas, respectivamente, hasta la capital.

Por otro lado, y también con motivo de la celebración de esta prueba, el servicio de las Líneas 4 y 6 quedará interrumpido parcialmente al afectar la carrera a su recorrido. Los tramos afectados son las que unen Doctor Lluch-Pont de Fusta, que no tendrá servicio entre las 06.40 y las 12.00 horas, y Marítim-Tossal del Rei, sin circulaciones, también en dicho horario. Una vez finalice la carrera la red tranviaria recuperará la normalidad de horarios y frecuencias de estos trayectos tranviarios de las Líneas 4 y 6.

Destino Feria Valencia

Metrovalencia también ha programado un servicio especial de la Línea 4 del tranvía hasta la parada de Fira Valencia para quienes acudan a la Expo 21 K este viernes y sábado, dado que la Feria de la Carrera del Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, ubicada en el recinto ferial, es el lugar de recogida del dorsal, bolsa del corredor y la pulsera identificativa necesaria para acceder a la salida de la prueba el domingo.

La Feria alberga, de 09.00 a 21.00 horas de manera ininterrumpida, los estands de los patrocinadores principales de la prueba, recogida del dorsal y bolsa de la carrera, además de las mejores marcas del sector y una amplia agenda de charlas y conferencias, junto con una deportiva oferta gastronómica.

Todos aquellos usuarios de Metrovalencia que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias pueden consultar la página web (www.metrovalencia.es) o llamar al teléfono gratuito 900 46 10 46 de Atención al Cliente, así como contactar a través de la red social X @metrovalencia y la app oficial.