Morant acusa a Mazón de hacer "trilerismo" con el dinero de la dana y "engañar" a los valencianos

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha acusado este jueves al Consell de Carlos Mazón de estar haciendo "trilerismo" con el dinero de la dana y ha alertado que las inversiones que prometió para infraestructuras agrícolas "es el que ahora destina para el material escolar", en referencia a las ayudas impulsadas la semana pasada por el Ejecutivo autonómico, "y no sabemos que ha hecho con el dinero solidario de la gente".

Así se ha pronunciado este jueves Morant en declaraciones a los medios de comunicación durante las que ha contrapesto que mientras "el Gobierno de España ya ha transferido el dinero a los bolsillos de la gente", lo que para la también ministra de Ciencia es "una muestra de que el dinero que está llegando a la gente es el que ha transferido el Gobierno de España", ha asegurado que desconoce "en qué está invirtiendo Mazón el dinero".

"El dinero que está invirtiendo el señor Mazón y el Consell, a día de hoy, nosotros no somos capaces de decir dónde va a ir a parar o dónde ha ido a parar", ha reprochado, al tiempo que ha agregado que le preocupa "si cabe más" el dinero aportado por la ciudadanía en la cuenta solidaria de la Generalitat. "Si la ciudadanía ha hecho un esfuerzo extra de manera solidaria, porque querían aportar, y el vehículo era el Consell, lo que no puede hacer el Consell es engañar a toda esa gente que puso dinero para los afectados de la dana", ha aseverado.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, y el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Capilla, a su llegada al acto de presentación del primer centro universitario español en China, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI). / Rober Solsona / Europa Press

Asimismo, ha denunciado que el Consell "insiste en que el gobierno de España no estamos haciendo nuestro trabajo", mientras que el Ejecutivo central ya ha transferido "8.000 millones de euros" a las personas afectadas, entre dinero para los vehículos, viviendas o enseres, entre otros; así como ayudas de los Ministerios de Educación y Universidades para reponer material escolar y universitario. Morant lo ha contrapuesto con la actuación de la Generalitat y ha afeado que Mazón "cada vez que hace un anuncio parece como el truco de dónde está la bolita, porque al final la bolita es la misma".

"Hooligan a ultranza"

La dirigente socialista también ha replicado a la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, --quien calificó a la secretaria general del PSPV de "hooligan política" y de "romper el respeto institucional"-- y se ha definido como "hooligan a ultranza" de las víctimas de la dana, las que, a su juicio, han sido "maltratadas y ninguneadas por el Consell".

Al respecto, la líder de los socialistas valencianos ha espetado: "Si soy una hooligan, desde luego de lo que soy una hooligan es de las víctimas". En este sentido, ha considerado que las personas afectadas por la dana han sido "maltratadas y ninguneadas por el Consell y con una falta de empatía absoluta", por lo que "necesitan el respaldo de la sociedad". "Ahí es donde voy a estar yo siempre", ha aseverado, "ese es el equipo del que soy una hooligan a ultranza".

Interpelada por si cree que Mazón debe acudir al funeral de Estado, después de que la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O haya pedido en varias ocasiones que el jefe del Consell no asista, Morant ha recalcado que el president de la Generalitat está invitado porque lo están "todos los representantes del Estado", pero ha reiterado que ella "entiende y empatiza" con lo que piden las víctimas.