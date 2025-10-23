La Politècnica subraya el impulso del Gobierno en la implantación de un campus para 2.000 universitarios en China

"Un hito histórico" así ha calificado la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant la apertura del campus de la UPV en Hangzhou (China), en una visita que ha realizado al campus de Vera de València de la mano del rector José Esteban Capilla.

Lo cierto es que se trata de la primera universidad española y europea que abre un campus fuera de su país. La previsión es que en Hangzhou puedan estudiar 2.000 universitarios y se traslade más de medio centenar de profesores de la UPV para impartir las clases que empezarán en septiembre del año que viene.

UPV

La minista Morant (que es exalumna de Ingeniería de la UPV) reconoció la rapidez de un proyecto "totalmente novedoso". "No había nada desarrollado ni previsto en la ley de universidades, ni sabíamos los pasos que había que tomar cuando empezamos esto. Pero creemos que las universidades también están para eso; para innovar y marcar camino", destacó el rector de la Politècnica Pepe Capilla.

El nuevo Campus UPV Hangzhou, ubicado en la capital de la provincia de Zhejiang, se sitúa en uno de los principales polos de innovación tecnológica de China, conocida como la 'Silicon Valley' China, y sede de grandes corporaciones como Alibaba, DeepSeek, Tik-Tok o Unitree.

Capilla agradeció la ayuda y el trabajo del Ministerio de Universidades durante todo el proyecto y Morant destacó la "rapidez" del mismo "casi sorprendente para lo que es la administración". "Hace solo un año me reunía con mi homólogo chino para hablar de este tema y otros sobre la mesa, y la verdad es que ya sido un proyecto muy acelerado y muy ágil", destacó Morant.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Capilla, a su llegada al acto de presentación del primer centro universitario español en China, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), a 23 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

"Estamos donde pasan cosas"

La ministra destacó que "las universidades tenemos que estar donde pasan cosas, y desde luego ese lugar es China, y esa región en concreto, donde se están dando innovaciones tecnológicas muy importantes". La actividad docente comenzará el curso 2026/27 y se centrará en comunicaciones, ingeniería informática, inteligencia artificial e ingeniería aeronáutica. Este último grado es especialmente relevante pues Hangzou se sitúa en el número 1 en el prestigioso ránking de Shangai. Es decir, es la mejor carrera de ingeniería aeronáutica del mundo.

Dentro del acuerdo, investigadores de la UPV y de China podrán compartir recursos y usar las infraestructuras del campus, entre ellas el gigantesco túnel de viento del centro chino. El idioma vehicular de las clases será el inglés aunque Morant también ha destacado que el estudiantado chino y extranjero también se podrá beneficiar de la enseñanza del español. "Es un paso de gigante que podamos estar allí", explicó Morant.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Capilla, durante el acto de presentación del primer centro universitario español en China, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), a 23 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

Según explicaron fuentes de la Politècnica, la apertura de este campus también permitirá a muchos estudiantes españoles y de latinoamérica poder estudiar en el país asiático con futuras salidas laborales. Un intercambio que también se realizará en sentido contrario. Aunque los estudiantes chinos llevan más de una década viniendo a estudiar a España, este acuerdo servirá para que se incremente el flujo de llegadas.

Proyecto compartido

Se trata de un hito sin precedentes para el sistema unversitario español, pues será el primer centro que imparta docencia presencial en el extranjero. En concreto, el 30 % de la docencia correrá a cargo del profesorado de la UPV, y el 70 % restante lo impartirá la contraparte china.

Por otro lado, el proyecto prevé un reparto de beneficios del 50 % entre las dos universidades. La UPV estima que se podría traducir en un beneficio neto de 2 millones de euros anuales que se revertirán en becas para estudiantes españoles que puedan realizar sus estudios en el BVPI.

Críticas al Consell

Tras la visita la ministra fue preguntada por la propuesta del president Mazón de que el alumnado valenciano pudiera elegir si examinarse en castellano o valenciano en la selectividad, la cual calificó de "una ocurrencia sin sentido".

"Tanto el president Mazón como el conseller Rovira saben que es inviable que no hagamos el examen de Castellano en las PAU, con lo cual lo que en realidad están diciendo a las familias y estudiantes es que se pueden ahorrar el examen de Valenciano. Lo que tenemos que hacer es enseñar bien ambas lenguas y poner los recursos necesarios", dijo la ministra.

En esta línea, recordó que la asignatura de Valenciano no es la que baja la nota -como calificó Rovira- ya que la media es más alta que en Castellano en los últimos años, y añadió que "me parece que en realidad la propuesta solo es un interno de desviar el foco para que no se hable de los temas que de verdad son importantes para la ciudadanía".