PP y Vox citan en las Corts al jefe de Climatología de la Aemet por el temporal Alice

El choque entre el Consell y Aemet por el temporal Alice que azotó a la Comunitat Valenciana ha llegado dos semanas después a las Corts. PP y Vox han aprobado este jueves llamar a comparecer al jefe de Climatología de la agencia estatal, José Ángel Núñez, en la Comisión de Medio Ambiente para que explique "los fallos de predicciones" en la última alerta roja, uniéndose así a las críticas que lanzaron tanto el 'president' Carlos Mazón como el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, durante la gestión de la dana de hace quince días.

Así lo recoge una iniciativa del PP, debatida este jueves en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, que ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox, la abstención de Compromís y la oposición del PSPV. La diputada socialista Charo Navalón ha considerado que la comparecencia de Núñez "no tiene ninguna utilidad" ni sentido pues "no esclarece nada" sobre lo ocurrido en la dana del 29 de octubre, ya que "la cronología es clara" y lo único que quiere el PP es desviar atención "de la nefasta gestión del Consell del Ventorro".

En la misma la misma línea se ha pronunciado el diputado de Compromís Juan Bordera, para quien la única intención del PP es "atacar" al responsable de Aemet, pues "atacan a cualquiera del ámbito científico", y ha pedido a los populares que "se bajen lo más rápidamente posible del camino de los bulos" por el que van "de la mano de Vox".

Francés interviene en la comisión de investigación de las Corts sobre la dana, la semana pasada. / José Cuéllar/Corts

Desde el PP, no obstante, el diputado Fernando Pastor ha aclarado que no piden la comparecencia de Núñez para hablar de la dana del 29 de octubre (para eso ya comparecerá en la comisión de investigación abierta) sino de la última dana que ha afectado a la Comunitat Valenciana hace dos semanas. Pastor ha afirmado que no están acusando a nadie, sino que quieren que el responsable de Aemet venga a explicar "los fallos de predicciones" de hace quince días, en los que se dijo que "lo peor había pasado cuando estaba por llegar" en algunas poblaciones, como Cullera.

Pese a la citación, la comparecencia de Núñez en esta comisión (igual que en la de investigación abierta en el parlamento autonómico) no es obligatoria ya que las Corts no tiene competencias para fiscalizar la gestión de un órgano estatal que depende del Miniterio de Transición Ecológica, por lo que Núñez podrá decidir si acude o no a esa cita. La semana anterior, por ejemplo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, excusó su ausencia alegando esta diferencia de ámbito competencial.