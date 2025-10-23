Vaivén
De la sala de máquinas del Palau a la UPV
València
La Universitat Politècnica de València tiene nuevo jefe de servicio para su área económica. Es Joaquín Vañó, quien fue subsecretario de Presidencia, una de las piezas clave del engranaje de la sala de máquinas del Palau de la Generalitat desde la llegada de Carlos Mazón al Ejecutivo en julio de 2023 hasta el mes pasado, cuando el propio Vañó solicitó su cese.
Menos de un mes después, Vañó se ha incorporado al equipo funcionarial de la Universitat Politècnica de València como jefe de servicio del área económica. Este nombramiento llega validado también por la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, que ha confirmado la compatibilidad para ejercer esta nueva responsabilidad.
