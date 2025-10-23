Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

De la sala de máquinas del Palau a la UPV

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, asiste a la presentación del proyecto educativo de sensibilización ante el riesgo por inundaciones, en el Palau, este jueves.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, asiste a la presentación del proyecto educativo de sensibilización ante el riesgo por inundaciones, en el Palau, este jueves. / Rober Solsona / Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

La Universitat Politècnica de València tiene nuevo jefe de servicio para su área económica. Es Joaquín Vañó, quien fue subsecretario de Presidencia, una de las piezas clave del engranaje de la sala de máquinas del Palau de la Generalitat desde la llegada de Carlos Mazón al Ejecutivo en julio de 2023 hasta el mes pasado, cuando el propio Vañó solicitó su cese.

Menos de un mes después, Vañó se ha incorporado al equipo funcionarial de la Universitat Politècnica de València como jefe de servicio del área económica. Este nombramiento llega validado también por la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, que ha confirmado la compatibilidad para ejercer esta nueva responsabilidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
  2. La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
  3. Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
  4. Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
  5. El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
  6. Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
  7. Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
  8. Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024

ETA, Gay Games y una silla vacía: otro pleno bronco en la diputación

ETA, Gay Games y una silla vacía: otro pleno bronco en la diputación

Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia

Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia

De la sala de máquinas del Palau a la UPV

De la sala de máquinas del Palau a la UPV

Abascal señala a Barrera como referente de Vox en Valencia tras nombrarlo presidente provincial

Abascal señala a Barrera como referente de Vox en Valencia tras nombrarlo presidente provincial

El profesorado especialista de FP iniciará una huelga indefinida por "los fuertes recortes de Conselleria"

El profesorado especialista de FP iniciará una huelga indefinida por "los fuertes recortes de Conselleria"

Mazón, sobre la citación a Maribel Vilaplana para declarar: "Lo importante es respetar el proceso judicial"

Mazón, sobre la citación a Maribel Vilaplana para declarar: "Lo importante es respetar el proceso judicial"

El Plan Notarial de Emergencias: compromiso y servicio al ciudadano ante la adversidad

El Plan Notarial de Emergencias: compromiso y servicio al ciudadano ante la adversidad

La Politècnica subraya el impulso del Gobierno en la implantación de un campus para 2.000 universitarios en China

La Politècnica subraya el impulso del Gobierno en la implantación de un campus para 2.000 universitarios en China
Tracking Pixel Contents