Ocho kilómetros de retención en la V-30; nueve en A-7 y retrasos en Cercanías

Nuevas congestiones en el tráfico en Valencia, según han informado las competentes de regulación de tráfico, Centro de Gestión del Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. Concretamente, no ha habido ningúna accidente grave y los vehículos averiados no han orginado grandes retenciones, pero sí hay retenciones habituales que se conoce como congestión laboral.

En ese sentido, en la carretera V-30 hay dos kilómetros en Quart de Poblet en sentido de Puerto de Valencia; dos kilómetros en Paterna; y dos kilómetros en Silla.

En ese sentido, en la carretera A-7 en dirección Barcelona hay cinco kilómetros de congestión en el tráfico en Valencia y otros cuatro en dirección Alicante. En Picassent, en esta misma vía, también hay unos kilómetros. Estas congestiones afectan también a la V-21 y V-31 en el tráfico en Valencia.

Retrasos cercanías

Los trenes de la línea C1 del núcleo de trenes de Cercanías de València circulan con retrasos este jueves por la mañana por una incidencia. Los trenes con destino Gandia o València Nord.