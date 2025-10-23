La Universitat de València transfiere todo su conocimiento en el Valencia Digital Summit

La Universitat de València vuelve a estar presente en esta nueva edición de uno de los eventos tecnológicos más importantes del panorama internacional, el Valencia Digital Summit, que se está celebrando estos días en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Con su participación, la universidad que ha cumplido 526 años de historia, pretende transferir, y dejar al descubierto, todo su conocimiento para que la sociedad y el tejido empresarial hagan uso de él.

Exponer la conexión entre ciencia, empresa y sociedad es uno de los objetivos principales que se persiguen en el stand número 14 que la Universitat de València tiene en el VDS. “Es una oportunidad para mostrar cómo la investigación universitaria impulsa el desarrollo tecnológico y contribuye al progreso sostenible de nuestro entorno”, explica la rectora de la UV, Mavi Mestre.

Precisamente porque la investigación académica se mantiene en contacto directo con las necesidades del mundo, contribuye a dar respuestas y soluciones reales a las demandas sociales en los campos más diversos: desde avances en materiales inteligentes y terapias basadas en fagos hasta las herramientas de observación terrestre o nuevas estrategias en salud mental.

De la teoría a la práctica

Estar a disposición de los requerimientos del entorno es la espita que activa el mecanismo rápido y eficaz conformado por los equipos de investigación de la Universitat de València. “Lo hacemos cuando nuestros grupos de investigación desarrollan nuevos modelos de predicción meteorológica o sistemas de gestión de emergencias, como ocurrió tras la dana, pero también cuando impulsamos proyectos en salud, sostenibilidad, educación o cultura”, asevera Ángeles Solanes, vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo. En este sentido, a través de sistemas de realidad aumentada, la Universitat de València permite a los visitantes de su stand descubrir libros incunables o pasear virtualmente por el patrimonio histórico del campus, la innovación también para explorar los tesoros culturales.

La universidad como impulsor económico

Además de formar a los profesionales del futuro, la Universitat de València es un potenciador económico de primer nivel: sus conocimientos aplicados a la empresa a través de las colaboraciones público-privadas permiten que las compañías crezcan y alcances cuotas de innovación muy elevadas. “Este trabajo conjunto no solo mejora la competitividad del tejido empresarial, sino que también refuerza el papel de la universidad como motor de desarrollo económico, cultural y social”, señala Ángela Pérez, presidenta del Consejo Social.

Poner a disposición del público, empresas tecnológicas, inversores, multinacionales y startups el incalculable conocimiento aglutinado y la tecnología desarrollada en los laboratorios de la Universitat de València es uno de los propósitos de su presencia en estas jornadas de innovación, lo que se traduce en una oportunidad inigualable para conocer todos hallazgos de la institución más sabia de la Comunitat Valenciana.