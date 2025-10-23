Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vicente Barrera sustituye a Gil Lázaro como presidente provincial de Vox en Valencia

El histórico dirigente y diputado en el Congreso renuncia al cargo orgánico tras dar por "cumplidos" sus objetivos de impulsar la implantación y relevo generacional

Ignacio Gil Lázaro, en el centro, con Carlos Flores y Vicente Barrera, antes de la reunión del pacto con Mazón.

Ignacio Gil Lázaro, en el centro, con Carlos Flores y Vicente Barrera, antes de la reunión del pacto con Mazón. / GERMAN CABALLERO

Servimedia

València

El presidente provincial de Vox en Valencia, Ignacio Gil Lázaro, ha decidido este jueves dar por concluida su etapa al frente de la estructura provincial tras considerar "cumplidos" los objetivos de "implantación territorial y crecimiento político que asumió en el momento de su nombramiento". Su lugar lo ocupará el exvicepresidente del Consell Vicente Barrera. En un comunicado, Vox Valencia explica que durante la etapa de Gil Lázaro al frente de esta formación, esta "no solo ha consolidado su presencia en toda la provincia, alcanzando una implantación territorial completa, sino que también ha experimentado un importante crecimiento en las encuestas".

Relevo generacional

Por otra parte, "también se ha cumplido uno de los compromisos" adquiridos por Gil Lázaro, que es "impulsar un proceso de relevo generacional en la estructura orgánica, consolidando un equipo de coordinadores mayoritariamente joven, preparado y comprometido con proyecto político". Por ello, según el comunicado, Gil Lázaro trasladó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox su decisión de dar paso a un nuevo equipo provincial que continúe esta línea "de crecimiento y consolidación". A partir de ahora, se centrará en "seguir defendiendo los intereses de los valencianos" en el Congreso.

Vox le agradece "su trabajo y compromiso en la consecución de estos objetivos al frente del CEP de Valencia, así como su generosa disposición a seguir prestando servicio al partido". El CEN ha designado como nuevo presidente provincial al exvicepresidente de la Comunitat Valenciana Vicente Barrera y como vicepresidente a José Luis Aguirre.

