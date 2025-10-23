Vicente Barrera sustituye a Gil Lázaro como presidente provincial de Vox en Valencia
El histórico dirigente y diputado en el Congreso renuncia al cargo orgánico tras dar por "cumplidos" sus objetivos de impulsar la implantación y relevo generacional
Servimedia
El presidente provincial de Vox en Valencia, Ignacio Gil Lázaro, ha decidido este jueves dar por concluida su etapa al frente de la estructura provincial tras considerar "cumplidos" los objetivos de "implantación territorial y crecimiento político que asumió en el momento de su nombramiento". Su lugar lo ocupará el exvicepresidente del Consell Vicente Barrera. En un comunicado, Vox Valencia explica que durante la etapa de Gil Lázaro al frente de esta formación, esta "no solo ha consolidado su presencia en toda la provincia, alcanzando una implantación territorial completa, sino que también ha experimentado un importante crecimiento en las encuestas".
Relevo generacional
Por otra parte, "también se ha cumplido uno de los compromisos" adquiridos por Gil Lázaro, que es "impulsar un proceso de relevo generacional en la estructura orgánica, consolidando un equipo de coordinadores mayoritariamente joven, preparado y comprometido con proyecto político". Por ello, según el comunicado, Gil Lázaro trasladó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox su decisión de dar paso a un nuevo equipo provincial que continúe esta línea "de crecimiento y consolidación". A partir de ahora, se centrará en "seguir defendiendo los intereses de los valencianos" en el Congreso.
Vox le agradece "su trabajo y compromiso en la consecución de estos objetivos al frente del CEP de Valencia, así como su generosa disposición a seguir prestando servicio al partido". El CEN ha designado como nuevo presidente provincial al exvicepresidente de la Comunitat Valenciana Vicente Barrera y como vicepresidente a José Luis Aguirre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
- Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo