Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El videoanálisis de Isabel Olmos

El videoanálisis de Isabel Olmos: "El peligroso intento de VOX-PP para poner en la diana a los inmigrantes de la C. Valenciana"

"El objetivo de la ultraderecha pasa por alentar el bulo de que los inmigrantes se benefician del Estado del Bienestar

"El objetivo de la ultraderecha pasa por alentar el bulo de que los inmigrantes se benefician del Estado del Bienestar

David García Sebastiá

Redacción Levante-EMV

València

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, reflexiona sobre el acuerdo de PP y Vox en las Corts Valencianes de segregar población inmigrante y nacional a la hora de realizar estadísticas y preguntar por la recepción de ayudas, visitas médicas y donaciones de sangre. 'Obviamente, la conexión que busca la ultraderecha está clara: continuar alentando el bulo de que los inmigrantes se benefician del Estado del Bienestar sin aportar casi nada a cambio', explica Olmos. 'Esta medida de innegable rasgo racista es la contraprestación que pide Vox a cambio de apoyar los presupuestos de la Generalitat, y el PP lo ha aceptado sin cuestionarla'.

La ultraderecha busca alentar el bulo de que los inmigrantes se benefician del Estado del Bienestar sin aportar casi nada a cambio

La periodista recurre a datos oficiales, como los del Instituto Nacional de Estadística y sindicatos, para desmontar informaciones falsas y se pregunta en qué lugar quedan los alcaldes y alcaldesas del PP, en cuyos municipios viven y conviven miles y miles de ciudadanos de otros países junto a los autóctonos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
  2. Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
  3. Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
  4. Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
  5. Una técnica de Emergencias revela que el ofrecimiento del Consell de agentes medioambientales para vigilar barrancos 'no llegó a sala
  6. Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
  7. Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
  8. Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo

Educadoras de un centro de menores de València denuncian "amenazas y acoso de la ultraderecha" al personal y los menores tras una pelea

Educadoras de un centro de menores de València denuncian "amenazas y acoso de la ultraderecha" al personal y los menores tras una pelea

Casi la mitad del alumnado tiene "problemas de concentración importantes" un año después de la dana

Casi la mitad del alumnado tiene "problemas de concentración importantes" un año después de la dana

Las asociaciones de víctimas: “No permitiremos que el Consell reescriba lo que pasó el 29-O"

Las asociaciones de víctimas: “No permitiremos que el Consell reescriba lo que pasó el 29-O"

"El peligroso intento de VOX-PP para poner en la diana a los inmigrantes de la C. Valenciana"

"El peligroso intento de VOX-PP para poner en la diana a los inmigrantes de la C. Valenciana"

La víctima de Pedralba fue encontrada 31 kilómetros aguas abajo de donde desapareció

La víctima de Pedralba fue encontrada 31 kilómetros aguas abajo de donde desapareció

La disputa Gobierno-Consell entra en una nueva fase: “Mazón gestiona mal”

La disputa Gobierno-Consell entra en una nueva fase: “Mazón gestiona mal”

Sanidad licita por más de 290 millones los servicios y dispositivos para las terapias respiratorias domiciliarias

Sanidad licita por más de 290 millones los servicios y dispositivos para las terapias respiratorias domiciliarias

Sanidad sacará a concurso por 25 millones un edificio para consultas externas en el Hospital de La Plana

Sanidad sacará a concurso por 25 millones un edificio para consultas externas en el Hospital de La Plana
Tracking Pixel Contents