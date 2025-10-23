El videoanálisis de Isabel Olmos: "El peligroso intento de VOX-PP para poner en la diana a los inmigrantes de la C. Valenciana"

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, reflexiona sobre el acuerdo de PP y Vox en las Corts Valencianes de segregar población inmigrante y nacional a la hora de realizar estadísticas y preguntar por la recepción de ayudas, visitas médicas y donaciones de sangre. 'Obviamente, la conexión que busca la ultraderecha está clara: continuar alentando el bulo de que los inmigrantes se benefician del Estado del Bienestar sin aportar casi nada a cambio', explica Olmos. 'Esta medida de innegable rasgo racista es la contraprestación que pide Vox a cambio de apoyar los presupuestos de la Generalitat, y el PP lo ha aceptado sin cuestionarla'.

La periodista recurre a datos oficiales, como los del Instituto Nacional de Estadística y sindicatos, para desmontar informaciones falsas y se pregunta en qué lugar quedan los alcaldes y alcaldesas del PP, en cuyos municipios viven y conviven miles y miles de ciudadanos de otros países junto a los autóctonos.