Circulación

Un accidente en la V-31 complica el tráfico en Valencia

En la V-30, una avería de una moto en sentido Puerto de Valencia también ha provocado grandes congestiones en el tráfico en Valencia.

Un accidente en la V-31 dificulta la entrada a Valencia este viernes

Un accidente en la V-31 dificulta la entrada a Valencia este viernes / DGT

J.R.

València

Un accidente en la carretera V-31, en el punto kilométrico 9.700 en sentido Valencia, complica el tráfico en Valenciasegún informa la Dirección General de Tráfico

En la V-30, una avería de una moto en sentido Puerto de Valencia también ha provocado grandes congestiones en el tráfico en Valencia. En la otra parte del nuevo cauce del Turia hay una congestión de tres kilómetros.

En una de las principales vías de la Comunitat Valenciana, la carretera A-7, también hay congestión en el tráfico en Valencia. Sobre todo, a la altura de Riba-roja, en unos tres kilómetros, y otros cinco kilómetros en sentido Barcelona a la altura de Paterna.

Fin de los cortes en A-7

Esta noche ha tenido fin los cortes completos de la calzada sentido Alicante para pavimentación de los entronques y señalización. En esta fase se ha restituido la calzada primitiva estrechando los carriles con pintura amarilla, con ancho de arcén exterior de 1m, carriles de 3,25 m en el derecho y central y 3,00 m en el carril izquierdo.

