Hace casi un año

Llevamos ya un año discutiendo de todos los matices relacionados con las inundaciones de l’Horta Sud y la Ribera Baixa, que nos hemos acostumbrado a llamar la Dana del 29/O, confundiendo la causa atmosférica del desastre con la catástrofe humana. Resulta casi agotador seguir escuchando teorías peregrinas de lo que sucedió, mezcladas con las más plausibles, y seguro que nos queda mucho por ver. Mientras tanto, cada vez que se acerca una situación de lluvias potencialmente peligrosas los avisos de Aemet son esperados, por unos para darles la razón, y por otros, como buitres, que esperan el error para justificar la injustificable inacción de las alertas a la población por parte del gobierno de la Generalitat, cuando todo les debía haber obligado a hacerlo muchas horas antes. Se busca salir con bien de aquello de hace un año a partir de posibles errores por defecto o exceso de la Agencia Estatal de Meteorología incitando a la población a decir eso de “no dan ni una”, “ha empezado a llover cuando han quitado el aviso rojo” y la intención no puede ser más clara. Yo mismo, cada vez que advierto un posible error de previsión, que se da a veces, porque así de inexacta es esta ciencia y no se pueden hacer las cosas mucho mejor, siento rabia porque sé que ese error va a ser magnificado de forma completamente organizada para desprestigiar a la Agencia por lo que pasó hace un año, aunque lo de hace un año fuera completamente irreprochable. Mientras tanto, casi nadie va al meollo de la cuestión, que también debería juzgarse en los tribunales, la pésima ordenación del territorio que hace que millones de personas vivan en zonas inundables. No solo eso, sino que el alcalde de Elche se permite reírse de un Patricova que hace un año se quedó corto, pero intuyó bien lo sucedido el 29 de octubre, y la alcaldesa de Almenara propone urbanizar un polígono industrial llamado sospechosamente Barranco de Talavera y que ha demostrado ya su inundabilidad. Mientras tanto, otros se empeñan en echar la culpa de todo a los barrancos llenos de maleza, porque su limpieza depende del enemigo, es decir del gobierno central, y ven soluciones milagrosas en encauzamientos y desvíos de cursos fluviales. También resulta tentador echar la culpa al cambio climático de que haya zonas en las que ya no se puede vivir cuando, aunque pueden haber empeorado, ya hace años que no se deberían haber urbanizado, pero la codicia del desarrollo sin fin nos ha podido. En fin, seguimos.