Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria

El protagonista del 23-F ingresó el lunes en un hospital de Valencia

Antonio Tejero.

Antonio Tejero. / Juan Fernández

Redacción Levante-EMV

El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina de 93 años de edad, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, se encuentra en situación de estabilidad clínica y ha recibido el alta hospitalaria.

Así lo asegurado su familia en un comunicado remitido a EFE por sus abogados, en el que actualiza la información sobre el estado de salud del ex teniente coronel golpista y asegura que continuará "su recuperación en el entorno familiar".

Antonio Tejero está ingresado en un hospital privado de la provincia de Valencia.

Antonio Tejero está ingresado en un hospital privado de la provincia de Valencia. / Agustí Perales Iborra

Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent, cerca del domicilio de una de sus hijas, según señaló ayer la familia en un primer comunicado.

Nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, ingresó en la Guardia Civil en 1951. El 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del golpe de Estado al entrar en el Congreso de los Diputados pistola en mano y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura.

En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión. En 1996 obtuvo la liberta condicional.

