Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia

Antonio Tejero sigue ingresado en estado muy grave en un hospital privado de la provincia de Valencia desde el pasado lunes, cuando su estado de salud empeoró; al menos ese era su estado a última hora de la tarde de ayer jueves. Así lo confirmó ayer Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia, después de que varios medios nacionales -el periódico nacional El Mundo y la agencia Europa Press fueron los primeros- publicaran la noticia sobre el fallecimiento del teniente coronel a los 93 años de edad.

Esta información también circuló por varios grupos de integrantes de la Guardia Civil y de representantes de la ultraderecha hasta que, alrededor de las 14.30 horas, este periódico pudo confirmar que, aunque en estado grave, el protagonista del 23F seguía con vida en una clínica privada en la comarca de la Ribera Alta. A partir de ahí, el resto de medios difundieron que Tejero seguía con vida.

Minutos después la familia de Tejero desmintió que el militar hubiera muerto, aunque sí confirmó que se encuentra en estado crítico. A lo largo de la jornada, se pudo saber que el militar recibió la extrema unción en la tarde-noche del miércoles de manos de uno de sus hijos, ordenado sacerdote. El golpista está ingresado en el mismo hospital privado donde falleció su mujer, Carmen Díez, que falleció en noviembre del año 2022. Se trata de un centro ubicado en una zona tranquila, en Carcaixent, rodeado de vegetación, cerca de la carretera entre Alzira y Tavernes de la Valldigna. Pese a la publicación de la noticia falsa, la tranquilidad fue la tónica dominante en el hospital y los alrededores.

Hasta su ingreso hospitalario, Tejero se encontraba en casa de su hija, en la localidad de Alzira, donde recibía asistencia domiciliaria por parte de profesionales de la sanidad pública, a través de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del hospital de la Ribera. La hija de Tejero está casada con el artista fallero Julio Monterrubio, quien en la década de los años noventa ganó varios primeros premios en la Sección Especial, la máxima categoría, de las fallas de València.

Mismo bulo hace tres años

No es la primera vez que los medios de comunicación han dado al golpista por fallecido. Su avanzada edad y su delicado estado de salud propiciaron este bulo en noviembre de 2022, hace casi tres años. Entonces ocurrió una situación similar a la de ahora. La noticia sobre su fallecimiento circuló de forma viral por varios grupos de WhatsApp con un mensaje en el que se informaba sobre la muerte de Tejero, pero en el que además se incluía la hora y lugar de celebración del sepelio y posterior incineración, que supuestamente iba a tener lugar en el tanatorio De los Santos Patronos de Alzira. El rumor circuló tanto que el establecimiento funerario recibió decenas de llamadas para tratar de confirmar la noticia.

El 23-F

Como se recordará, Tejero, junto con 200 guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados con pistola en mano en la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba la segunda sesión de votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de España. Dos años más tarde el guardia civil fue procesado y condenado a 30 años de cárcel por el delito de rebelión militar con reincidencia y la expulsión como miembro de la Guardia Civil. En 1993 recibió el tercer grado y fue en el año 96 cuando salió de la cárcel en libertad condicional. Antonio Tejero irrumpió en aquella tarde en el hemiciclo a gritos. Tratando de imponer su ley por medio de la violencia. Sus palabras pasaron a la historia: “¡Quieto todo el mundo!”, gritó con el arma de fuego en alto.