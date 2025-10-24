Crisis política en Burriana: el PP rompe con Vox y el alcalde echa a tres concejales

Crisis política en Burriana con la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox. Tras convocar este viernes el alcalde, Jorge Monferrer (PP), una rueda de prensa de urgencia después de que tres de los cuatro concejales de Vox votaran en contra en el pleno del jueves a la propuesta impulsada por los populares para rebajar un 2% del IBI. Unas desavenencias que evidenciaban públicamente las tensiones internas entre PP (con 8 ediles) y Vox (con 4).

La consecuencia directa es que el alcalde ha echado del equipo de gobierno a esos tres concejales díscolos: Juan Canós, Jesús Albiol y Antonio Ferrándiz. Así lo ha anunciado Monferrer ante los medios, acompañado por el resto de concejales de su partido (PP). Solo Beatriz Conejero (Vox), la única que votó a favor de bajar los impuestos, seguiría a priori en el ejecutivo municipal, a falta de conocer qué reacción genera en el partido de extrema derecha esta decisión tomada por el alcalde.

Los motivos de esta ruptura

Tal como ha justificado Monferrer, esta es una situación a la que "se ha intentado no llegar a ella durante las últimas cuatro semanas, negociando las ordenanzas fiscales, que son un paso previo y necesario para que Burriana pueda tener presupuesto en el 2026".

"La aprobación del presupuesto es la herramienta necesaria para esa transformación que estamos logrando de la ciudad de Burriana y es la que nos da certidumbre y estabilidad en esa transformación. Y es la que nos motivó hace dos años y medio a firmar un pacto que estaba sobre todo centrado en el servicio a Burriana como principal objetivo", ha continuado.

"Burriana necesita un gobierno estable, previsible, que no esté al albur de inexplicables decisiones tomadas a última hora a cientos de kilómetros de aquí por gente que no nos conoce de nada y que no conoce de nada a Burriana" Jorge Monferrer — Alcalde de Burriana

"Una decisión teledirigida"

"El acuerdo propuesto que se llevó a pleno es el mismo que se aprobó en Burriana hace un año y es el mismo que se aprobó por las mismas fuerzas políticas en Castelló, exactamente el mismo. Lamentamos que a última hora una llamada desde fuera de Burriana decidió un voto en contra sin tener en cuenta los intereses de Burriana ni de sus ciudadanos. Es una decisión teledirigida, que no sabemos con qué intención, porque a fecha de hoy nadie ha sabido explicarnos por qué se vota en contra de que se bajen los impuestos a los vecinos, que además es el punto número 12 del pacto de gobierno que se firmó hace dos años y medio", ha argumentado Monferrer.

Por último, el alcalde considera "Burriana necesita un gobierno estable, previsible, que no esté al albur de inexplicables decisiones tomadas a última hora a cientos de kilómetros de aquí por gente que no nos conoce de nada y que no conoce de nada a Burriana".

"Sabemos que esta decisión implica riesgos, la hemos tomado de forma consensuada y sabemos que vamos a asumir una serie de riesgos importantes, pero entendemos que en política no vale todo para mantenerse en el poder y que los principios que todos firmamos y a los que nos comprometimos por escrito con la ciudadanía, así como la palabra dada a nuestros votantes y el resto de ciudadanos, tiene un valor que en ningún caso estamos dispuestos a traicionar".

Reestructuración de áreas

Durante la próxima semana, tendrán lugar reuniones del equipo de gobierno donde se decidirán los concejales que asumirán las áreas y competencias de los ediles cesados de sus funciones durante este viernes. La redistribución de las áreas y dedicaciones solo afectarán a los miembros del ejecutivo municipal que pertenecen al grupo municipal del Partido Popular.