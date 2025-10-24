Un documental del PSOE con testimonios de afectados por la dana critica "la falta de liderazgo" de Mazón

El PSOE publicará el próximo miércoles 29 de octubre, cuando se cumple un año de la tragedia de la dana que arrasó numerosas poblaciones de Valencia y otros territorios, un documental en el que recoge los testimonios de numerosos afectados por la catástrofe con el foco en "la falta de liderazgo" de la Generalitat Valencia y de su presidente, Carlos Mazón.

Según informó el partido en un comunicado este viernes, bajo el título 'Yo sé dónde estaba. Y tú, ¿Dónde estabas?', el documental se centrará "en la memoria colectiva de uno de los días más trágicos de los últimos años, marcado por la ausencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante las horas más críticas del desastre". Así, a través de una docena de testimonios, el reportaje da voz a los valencianos y valencianas que "estuvieron donde tenían que estar: junto a sus familias, colaborando en tareas de emergencia o pendientes de las noticias en televisión y en la radio", explicó.

Testimonios de las víctimas

"Testimonios como el de Maje, que logró ponerse a salvo con su marido y su hijo de seis años en Paiporta, pero que perdió su casa cuando se desbordó el barranco del Poyo. O de Ximo, de Catarroja, que escuchaba los gritos de sus vecinos sin poder ayudarles, cuando el agua alcanzaba los más de dos metros de altura en su calle", desgranó el PSOE.

Junto a las voces de ciudadanos, el PSOE incorpora también testimonios institucionales, como los de Diana Morant, ministra y secretaria general del PSPV-PSOE; Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana; y Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE. "Un relato que vertebra cómo se movilizó el Gobierno ante una emergencia sin precedentes y la inacción más absoluta de la Generalitat", criticaron desde la formación.

Recorren la zona cero

Asimismo, el equipo audiovisual del PSOE recorrió Catarroja, Picanya y Paiporta, municipios golpeados por la dana, para recoger sobre el terreno los recuerdos, emociones y heridas aún abiertas. Con ellos se ha creado un vídeo principal y una serie de videos menores que recogen los testimonios íntegros de personas afectadas. "El contraste entre la solidaridad ciudadana y la falta de liderazgo institucional de la Generalitat Valenciana es el eje del mensaje: un año después, sigue siendo incomprensible no saber dónde estaba ni qué hacía Carlos Mazón durante las horas más duras", explicaron. El contenido se difundirá progresivamente a lo largo de la semana en todas las redes sociales del partido, con el objetivo de mantener viva la memoria y el compromiso con la ciudadanía valenciana, zanjaron