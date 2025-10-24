La Generalitat cifra en 894 millones las ayudas directas por la dana, de las que ya ha pagado el 60 %

El presupuesto, pero sobre todo la llegada a sus destinatarios de las ayudas a personas, empresas y entidades damnificadas por la dana del pasado 29 de octubre han sido materia de anuncios políticos, pero también de confrontación entre administraciones. Este viernes, pocos días antes de que se cumpla un año de la catástrofe, la Generalitat saca pecho de los recursos que ha puesto a disposición de las familias o negocios que lo perdieron todo como consecuencia de la riada. Un total de 2.500 millones de euros entre partidas movilizadas, comprometidas o gestionadas, una cifra que no solo incluye ayudas sino también contratos de emergencia y otras actuaciones. En cuanto a las ayudas directas, ascienden a 1.500 millones para familias y empresas. Doce meses después, se ha pagado el 60 %.

Son datos que ha facilitado este viernes el gobierno autonómico, que cifra en 894 millones de euros la cantidad de ayudas directas que ya ha llegado a sus destinatarios. Lo que se ha pagado en mayor proporción, “prácticamente al 100%”, indican desde el Consell, es la ampliación de ayudas de primera necesidad, por pérdida de vehículo, a autónomos sin empleados y a trabajadores afectados por ERTE. Reivindican que se abonaron “en apenas tres semanas y sin trámites ni burocracia”.

Evolución de las solicitudes de ayudas autonómicas por la dana / GVA

Ayudas de primera necesidad

De las ayudas de primera necesidad, se han pagado 240,6 millones de euros a 27.000 beneficiarios. En cuanto a las subvenciones para aquellos conductores cuyos coches fueron arrastrados por el agua y el fango, se han pagado 331,8 millones de euros a más de 85.500 beneficiarios.

La Generalitat también ha ofrecido ayudas a los autónomos de la zona cero que no tengan empleados a su cargo: se han pagado ya 110 millones de euros a un total de 18.300 beneficiarios, además de 8.6 millones de euros a las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a consecuencia de la dana. “Estas ayudas de la Generalitat se han concedido además de forma ágil, rápida y sin burocracia, hasta el punto de que las familias han recibido parte del dinero directamente en sus cuentas, sin necesidad de iniciar trámites administrativos ni burocráticos”, han reivindicado desde el gobierno autonómico.

Tejido empresarial

Muchas empresas y pequeños negocios vieron devastados sus locales, maquinaria y espacios tras el paso de la barrancada. Como consecuencia, la Conselleria de Innovación, por ejemplo, ha ofrecido una línea de ayudas para pymes y autónomos de 76,2 millones de euros ya abonados a empresas y autónomos con trabajadores y otros 21,6 millones ya pagados en el marco del Plan Ara Empresas, que en total tiene comprometidos 83 millones.

Las ayudas también comprenden créditos. La Generalitat destaca que ha facilitado préstamos a coste cero para empresas y autónomos afectados por la riada a través del IVF y la SGR que, indican, ya han supuesto un ahorro en costes financieros de 24,6 millones de euros.

Además, a través del IVF se han financiado 80 operaciones por valor de 51,2 millones de euros y un ahorro en costes de 8,2 millones; y a través de la SGR se han aprobado 559 operaciones por 123,74 millones y un ahorro en costes financieros de 16,4 millones.

Un bono turismo para los afectados

Por otra parte, la Generalitat ha activado el Bono Recuperem Turisme, que ya cuenta con 42.955 beneficiarios por un importe de 14,7 millones. De estos, detallan, se han pagado 5,4 millones de euros.

Mazón, durante la presentación en Fitur del Bono Viaje Recuperem Turisme 2025. / Pilar Cortés

Es una iniciativa está dirigida a personas empadronadas en los municipios afectados por las riadas que les permite disfrutar gratuitamente de estancias turísticas en la Comunitat Valenciana, como ya hiciera otro bono turístico que se puso en marcha tras la pandemia. Tras la apertura de las solicitudes para esta iniciativa, se realizaron cerca de 15.500 reservas, con el fin, dicen, de favorecer “la recuperación emocional de las personas afectadas por las riadas” y “reforzar el turismo interno como motor económico”.

Viviendas, cheques bebé o material escolar

En varias convocatorias a la prensa desde hace meses, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ido anunciando sucesivas ampliaciones de las ayudas autonómicas. Entre ellas, 35 millones de euros más destinados a las familias afectadas y a la infancia de la zona cero, que se suman a los 20 millones iniciales, indican desde el Consell.

En el Debate de Política General, además, anunció más recursos, que ha ido detallando en actos posteriores. Por ejemplo, 30 millones de euros en ayudas directas para apoyar la compra de un nuevo inmueble para aquellos vecinos que vieron su vivienda dañada o destruida por la riada. Pero también un Cheque Bebé de hasta 2.500 euros para las familias de las zonas damnificadas por las inundaciones, o 500 euros para la compra de material escolar para los alumnos de las zonas afectadas. A ello se suma otro millón de euros para librerías afectadas, centrales de distribución de libros, y ayudas a archivos y bibliotecas municipales que fueron arrasadas.