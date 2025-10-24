El juzgado del caso Azud cita a declarar como investigado al exconcejal de València Jorge Bellver

El juez sustituto del caso Azud en el Juzgado de Instrucción 13 de València ha citado a declarar como investigado al exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá, Jorge Bellver, por su relación con los presuntos favores urbanísticos de los que se benefició el empresario Jaime Febrer en los que presuntamente intermedió José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá.

La investigación del caso Azud ha acreditado que recibió regalos del presunto corruptor de la trama, Jaime María Febrer, a través de su conglomerado empresarial, todos los años entre 2003 y 2007, como concejal de Urbanismo y consejero de Aumsa, la sociedad municipal de promoción urbanística, de la que acabó siendo gerente tras la muerte del anterior, Carlos Masiá, también investigado en esta macrocausa, aunque las acusaciones contra él cesaron tras su fallecimiento.

El reloj de James Bond

Según consta en el sumario Bellver habría recibido un reloj Seamaster Omega (el de James Bond), valorado en más de 3.000 euros en 2003; un regalo anotado por Febrer como "Copa América", sin valorar, en 2004; un reloj Brentley, valorado en 2.265 euros, en 2005; un trolley de la firma Ermenegildo Zegna, por valor de 970 euros, en las navidades de 2006; y un reloj Breitling, en 2007.

Tras estas evidencias, el Juzgado de Instrucción 13 de València llegó a preguntar formalmente a las Corts en 2022 si Bellver era aforado, el paso previo a la imputación. En aquel momento Bellver era vicepresidente de las Corts, por lo que el juzgado no podía investigarlo, por lo que la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València, Pepa Tarodo, ofreció en mayo de 2022 al diputado del PP y vicepresidente de la cámara autonómica personarse en el caso Azud, por los indicios que aparecen contra él. Pero la causa se quedó congelada en ese instante.

Más de tres años después, el juez sustituto de Instrucción 13 ha citado a declarar a Jorge Bellver el próximo 17 de noviembre, como investigado, según ha adelantado Las Provincias y ha podido confirmar Levante-EMV.