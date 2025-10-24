'L'Aplec del Puig' premia a las asociaciones de víctimas de la dana

Hace un año, l'Aplec del Puig tuvo que cobijarse ante la lluvia. El último domingo de octubre fue un anticipo de las precipitaciones que dos días después acabaron convirtiéndose en una dana que provocó 229 fallecidos. En la 48 edición que se celebrará este domingo, el partido organizador, Més Compromís, rendirá un homenaje a varios colectivos y entidades que destacaron por su trabajo solidario durante la catástrofe con sus premios 'Més d'Honor 2025'.

Según ha informado la formación en un comunicado, entre los galardonados se encuentran las asociaciones de víctimas, los comités locales de reconstrucción, el Colegio Oficial de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales, así como los concejales, concejalas y alcaldes de Compromís que estuvieron junto a la ciudadanía desde el primer momento.

Con ello, añaden, el partido valencianista quiere "reconocer el trabajo incansable de estas entidades y personas durante una de las crisis naturales más graves de los últimos años, así como su respuesta cívica y social ante la gestión deficiente y la falta de sensibilidad del gobierno de Mazón". Eso sí, la nota contiene una confusión: dice que el acto se celebrará el "próximo domingo 27 de octubre", día que se celebró el año pasado. Este domingo será 26, aún.