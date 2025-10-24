El tiempo para el fin de semana: vuelven las lluvias a Valencia

Cambio de tiempo en el fin de semana. El tiempo en Valencia para este sábado y domingo cambiará respecto a los últimos días después de una semana muy calurosa. Las lluvias en València harán acto de presencia, sobre todo, el próximo domingo, día de la Media Maratón en València.

El fin de semana en el tiempo en Valencia vendrá marcado en la Comunitat Valenciana por el cielo nuboso, lo que aportará inestabilidad atmosférica, lluvias en València y el descenso notable de las temperaturas el domingo, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras haber alcanzado los 30 grados entre semana, el domingo las máximas se desplomarán, con unas máximas de entre 19 y 21 grados y unas mínimas de 17 grados, con una probabilidad de lluvias en València del 75 por ciento y una notable sensación de humedad, que es lo que aportará esa nueva sensación de frío.

El tiempo en Valencia para este sábado según la Aemet.es / Aemet.es

El tiempo para el sábado

Para el tiempo en Valencia este sábado apenas hay probablidad de lluvias en València, pero sí empezará a nublarse en la última parte del día. El domingo comenzará con intervalos nubosos, aumentando a partir de mediodía a nuboso cubierto. Se esperan lluvias y chubascos localmente fuertes pero sin avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La próxima semana

El tiempo en Valencia la próxima semana será ya más característico del otoño. Las lluvias en València seguirán con su presencia a lo largo de la semana, especialmente el miércoles. Las temperaturas también bajarán a con mínimas de 14 y 15 grados.