Un plan de 56 millones para l’Albufera logra el acuerdo entre Gobierno y Generalitat

El Gobierno de España invertirá 56,3 millones de euros en el Parc Natural de l’Albufera con vistas a “mejorar su resiliencia”. Lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una visita a València, donde ha detallado los contenidos del plan en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y luego ha visitado el Parc Natural. El plan incluye mucha acción tangencial: acciones en las cuencas vertientes o subvenciones a las actividades innovadoras, por ejemplo. Pero es histórico, al menos en lo que concierne a las relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, porque es un documento acordado entre ambas administraciones que ha concitado un raro pacto.

Hace algo más de un mes, cuando el secretario de Estado Hugo Morán visitó València, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, se quejaba de no haberse podido reunirse con Aagesen ni con su predecesora en el cargo, Teresa Ribera, a pesar de haberlo intentado. También pedía ayuda presupuestaria del Estado para enfrentar la recuperación de l’Albufera tras la dana. El Gobierno aceptó sufragar parte de las actuaciones previstas, y así ha se ha materializado este viernes en una comparecencia en la que ha sido invitado el propio Martínez Mus, que consideraba que esa relación debería ser “la norma y no la excepción”.

Presentación del plan para l'Albufera en la Delegación del Gobierno / Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana

Un "envolvente" de 132 millones en total

Aagesen ha explicado las líneas maestras del plan de 56,3 millones de euros, pero ha recalcado que el aporte presupuestario es mucho mayor. Destacaba que con l’Albufera hay que tener “una visión integral”, por lo que ha integrado el importe del plan en un “envolvente” en el que ha incluido también las obras de emergencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar que afectan al Parc Natural. Con todo ello, ha elevado el importe total de las actuaciones a 132 millones de euros.

Respecto a la primera estimación del Ministerio, la cuantía del plan se ha elevado en 10 millones de euros, ha añadido la ministra. Ese importe extra se destinará a líneas de apoyo a “medidas socioeconómicas innovadoras”.

Plan Emplea Verde

A ello ha añadido una nueva convocatoria el próximo lunes de 5 millones de euros en el marco del plan Emplea Verde para la renaturalización de espacios urbanos, municipales y naturales. La vicepresidenta ha explicado que podrán presentar proyectos los municipios, pero también las entidades sin ánimo de lucro. No es una línea de ayudas para l’Albufera, pero podrán acogerse a ella proyectos que tengan que ver con el Parc Natural.