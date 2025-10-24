Rosalía presentará en directo una canción con "mucha luz" de su nuevo disco en Los 40 Music Awards del 7 de noviembre en València

Rosalía actuará el próximo 7 de noviembre en la gala de los LOS40 Music Awards Santander 2025 que se celebrarán en València. La artista presentará por primera vez en directo una pieza de 'LUX', su cuarto disco, que verá la luz ese mismo día.

La catalana se subirá al escenario del Roig Arena de Valencia, recientemente inaugurado, con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión, según ha informado la emisora en un comunicado. "Será una sola canción, no será un 'medley', y va a haber mucha luz", ha explicado en la emisora.

Rosalía regresa a Valencia un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada por la DANA. Y es que la cantante fue uno de los miles de españoles que se trasladaron hasta las localidades para ayudar a los vecinos en los días posteriores a la catástrofe.

LOS40 Music Awards Santander celebrarán en esta ocasión su 20ª edición con un cartel en el que ya han sido confirmados Ed Sheeran, Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.

Dos años sin cantar en directo

La artista hace dos años que no canta en vivo, y ha comentado estar muy emocionada ante la perspectiva de volver a los escenarios. La cantante no ha dado muchos detalles sobre Lux, que significa “luz” en latín, pero sí ha explicado que es una nueva era para ella y que es un proyecto muy diferente a los anteriores: “Hay la intención de usar un sonido distinto, con una paleta más orquestal, y unas temáticas también un poco diferentes”.

La estética de la portada se relaciona con la religión, y Rosalía ha explicado que su entorno siempre ha sido ese: “Hay mucha inspiración en la espiritualidad. Las cruces es un símbolo del cual he estado siempre rodeada, siempre he estado rodeada de la cultura cristiana”. “Al final el proyecto tiene que ver con la luz, e intento explicarlo desde la vestimenta”, ha añadido la artista.

Rosalía ha confesado que le encantaría trabajar con Guitarricadelafuente, de quien “ha quemado el disco” de tanto escucharlo, y a quien vio actuar en Madrid.

La catalana también ha explicado que hacer este álbum ha sido un proceso largo, pero está muy feliz de haberlo acabado: “Siempre hay momentos de altibajos, ha habido momentos descorazonadores y uno se mantiene con fe e ilusión. He conseguido llegar hasta el final, que es de lo que estoy más agradecida”. Además, cuando le han preguntado por los sueños que le quedan por cumplir, Rosalía tiene una larga lista: “Quiero seguir haciendo discos, volver a hacer peregrinaje, aprender a cocinar cosas que aún no sé como cocinar, escribir más y aprender a tocar más instrumentos, como el cello”.