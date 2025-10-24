Una telonera de izquierdas para presentar el proyecto político de Vicent Mompó

El presidente provincial del PP y de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, acude este lunes por primera vez a uno de esos foros donde los líderes políticos presentan en sociedad su proyecto, ante la clase política, los empresarios y los representantes de la sociedad civil. Será una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea.

Y para su puesta de largo ha escogido a una presentadora poco habitual. Ni Carlos Mazón, ni María José Catalá, ni Susana Camarero ni un miembro de la dirección nacional. La persona que glosará su figura será su socia en la diputación y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, con un perfil nítidamente de izquierda.

El movimiento lanza un mensaje poco habitual en este momento político, más hacia fuera que hacia dentro: el de un dirigente poco preocupado en presumir de padrinos, y más interesado en exhibir capacidad para tejer complicidades políticas y personales.

“Enguix está en las antípodas ideológicas pero en una etapa complicada de polarización hemos demostrado que podemos crear un modelo de éxito de cogobernanza entre diferentes”, apuntan desde su entorno. De eso hablará presumiblemente el lunes: de gestión en la diputación, de asuntos nucleares en su proyecto como la lengua y de un momento político que imposibilita el pacto.

Un pacto con buena salud

Pasado ya el ecuador del mandato, el pacto de gobierno PP-Ens Uneix goza de una inesperada buena salud. Ambos partidos surfean las contradicciones ideológicas que van surgiendo en el día a día. El PP, que tiene que tragarse algún sapo ideológico de vez en cuando (al tiempo que ha de cuidar también la relación con Vox), mantiene bajo control una institución que, en manos de la izquierda, se podría haber convertido en contrapoder del Consell.

Por su parte, los de Jorge Rodríguez, enfrentados ya encarnizadamente con sus antiguos compañeros del PSPV, exprimen su voto decisivo con grandes inversiones de la diputación y el Consell para Ontinyent y su comarca, asumiendo el desgaste de salir en la foto con Mazón y, colateralmente, con Vox, que apoya las decisiones del equipo de gobierno.

Mientras tanto, Mompó continúa con su proceso de construcción. Ha salido políticamente ileso de la dana (pese a sus contradicciones en algunos aspectos) y está encontrando el relato de un político capaz de alcanzar acuerdos con diferentes y que se mueve cómodo en terrenos en el extrarradio del PP: como la defensa a ultranza del uso público del valenciano, o incluso la memoria histórica, como ha hecho esta semana al inaugar un congreso que promovía Ens Uneix.

Activando a las bases

Con la vida orgánica del PP en ‘standby’ (todo el caldendario de congresos está paralizado) por el incierto horizonte de Carlos Mazón, Mompó ha comenzado a aparecer como candidato de futuro. Sobre todo por la escasa voluntad de quien parecería el relevo natural, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

El dirigente provincial del PP de Valencia ya organizó un acto masivo con militantes en Buñol para el arranque curso. En los últimos días, además, está haciendo una ronda de visitas a las comarcas y recorriendo agrupaciones de l’Horta Sud, la Ribera Alta y Baixa, la Hoya de Buñol, Chiva, la Vall d'Albaida, la Costera o los Serranos. La idea, apuntan desde su entorno, es conocer el sentir de las bases, trasladar tranquilidad y mantener a la militancia activada y unida ante cualquier escenario electoral que pueda ocurrir en España o la C. Valenciana.