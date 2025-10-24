El vídeo de Morant en l'Albufera acaba con críticas... de Compromís

La visita de este viernes de las ministras Diana Morant y Sara Aagesen, la delegada del Gobierno central, Pilar Bernabé, y la comisionada para la reconstrucción, Zulima Pérez, a l'Albufera ha terminado literalmente en un paseo en barca por la laguna, pero ha sufrido turbulencias en las redes sociales por el flanco izquierdo de quien es su socio a nivel estatal (y a quien la líder del PSPV quiere tener de aliados en un hipotético asalto al Consell).

Captura de la publicación de Instagram de Morant y el comentario de Espinosa. / Levante-EMV

Así se ve en la publicación de la dirigente socialista en Instagram donde ha colgado el vídeo del trayecto por el humedal después de la inversión de 56 millones por el Gobierno central a este. "L'Albufera es una seña de identidad de la sociedad valenciana (...) Cuidar la naturaleza es cuidar a las personas", indica. Sin embargo, esta reivindicación del parque ha tenido la crítica desde Compromís, en concreto, por parte de la diputada en las Corts, Paula Espinosa, quien le ha afeado: "La tumba de l'Albufera será la ampliación del puerto de València. Así que menos vídeos como este y más paralización".