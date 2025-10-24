Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

El vídeo de Morant en l'Albufera acaba con críticas... de Compromís

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la comisionada Zulima Pérez, durante una visita al lago y el parque de L’Albufera de Valencia.

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la comisionada Zulima Pérez, durante una visita al lago y el parque de L’Albufera de Valencia. / Rober Solsona / Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

La visita de este viernes de las ministras Diana Morant y Sara Aagesen, la delegada del Gobierno central, Pilar Bernabé, y la comisionada para la reconstrucción, Zulima Pérez, a l'Albufera ha terminado literalmente en un paseo en barca por la laguna, pero ha sufrido turbulencias en las redes sociales por el flanco izquierdo de quien es su socio a nivel estatal (y a quien la líder del PSPV quiere tener de aliados en un hipotético asalto al Consell).

Captura de la publicación de Instagram de Morant y el comentario de Espinosa.

Captura de la publicación de Instagram de Morant y el comentario de Espinosa. / Levante-EMV

Así se ve en la publicación de la dirigente socialista en Instagram donde ha colgado el vídeo del trayecto por el humedal después de la inversión de 56 millones por el Gobierno central a este. "L'Albufera es una seña de identidad de la sociedad valenciana (...) Cuidar la naturaleza es cuidar a las personas", indica. Sin embargo, esta reivindicación del parque ha tenido la crítica desde Compromís, en concreto, por parte de la diputada en las Corts, Paula Espinosa, quien le ha afeado: "La tumba de l'Albufera será la ampliación del puerto de València. Así que menos vídeos como este y más paralización".

El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "La verdadera reparación no solo está en el recuerdo, sino en la verdad. Y en el compromiso de que una tragedia así no vuelva a repetirse"

El vídeo de Morant en l'Albufera acaba con críticas... de Compromís

Cocentaina encenderá del 31 de octubre al 2 de noviembre la 679ª Fira de Tots Sants

Un plan de 56 millones para l'Albufera logra el acuerdo entre Gobierno y Generalitat

Sanidad ve "conveniente reducir" el envío de 18.893 resonancias por cáncer y otras patologías a la privada

Feijóo acudirá al funeral de Estado por la dana en València tras ser invitado "por el Congreso"

La Biblioteca Nacional dona 500 ejemplares a Bétera por un valor de de 8.000 euros

L'Eliana acogerá de nuevo el circuito RunCáncer el próximo 9 de noviembre
