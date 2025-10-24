El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "La verdadera reparación no solo está en el recuerdo, sino en la verdad. Y en el compromiso de que una tragedia así no vuelva a repetirse"

Hace doce meses, la gran riada desbordó todo a su paso: calles, ríos y también corazones. Murieron 229 personas. Y tres familias quedaron sin respuesta, esperando una llamada que no llegaba.

Hoy, una de ellas puede empezar a cerrar el duelo. El hallazgo, esta semana, del cuerpo de José Javier Vicent Fas, Javi, el hombre de 64 años desaparecido el 29-O en Pedralba nos devuelve el recuerdo más duro de aquella tragedia… pero también la importancia de no olvidar.

En unos días, València recordará a sus víctimas. Y lo hará con respeto, con dolor, y con la promesa de que su memoria seguirá viva. Porque la verdadera reparación no solo está en el recuerdo, sino en la verdad. Y en el compromiso de que una tragedia así no vuelva a repetirse.