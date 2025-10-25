Suplemento especial
Un año de la dana, en Levante-EMV
El periódico publica el suplemento especial 'Un año de la dana' el próximo miércoles, 29 de octubre
Coincidiendo con la celebración del primer aniversario de las terribles inundaciones del pasado 29-O, el periódico Levante-EMV publicará el próximo miércoles en su edición impresa el suplemento especial que recoge el análisis más completo de estos últimos doce meses, marcados por la tragedia y la reconstrucción.
Un año, 365 días, en los que dana, sus consecuencias y su gestión han sido protagonistas de la actualidad diaria. No solo por sus implicaciones sociales y la tragedia humana, sino por su vertiente política, las responsabilidades derivadas de cómo se gestionaron las horas previas y posteriores a las inundaciones, el daño ecónomico, social y estructural ocasionado por la 'barrancada' en las comarcas de la Hoya, el Camp de Turia, y especialmente l'Horta Sud, al igual que la histórica riada del río Magro en Requena-Utiel, la Hoya y la Ribera.
Un año de dolor para las familias de las 229 víctimas mortales y para todos los damnificados de la zona cero que se ve reflejado en los testimonios y reportajes en profundidad recogidos en el suplemento especial del próximo 29 de octubre en el que también se abordarán los retos a los que se enfrenta el territorio para evitar tragedias similares.
Cobertura completa y diaria
Junto al suplemento especial de la edición impresa, la edición digital del periódico ha destinado parte de su portada al especial "Un año de la dana". A diario, las mejores firmas de la cabecera adelantan algunos de los retos y análisis de estos últimos 365 días, en los que el diario se ha convertido en un referente informativo para seguir al día la información relacionada con la dana.
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia