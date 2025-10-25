Un año de la dana, en Levante-EMV

Coincidiendo con la celebración del primer aniversario de las terribles inundaciones del pasado 29-O, el periódico Levante-EMV publicará el próximo miércoles en su edición impresa el suplemento especial que recoge el análisis más completo de estos últimos doce meses, marcados por la tragedia y la reconstrucción.

Un año, 365 días, en los que dana, sus consecuencias y su gestión han sido protagonistas de la actualidad diaria. No solo por sus implicaciones sociales y la tragedia humana, sino por su vertiente política, las responsabilidades derivadas de cómo se gestionaron las horas previas y posteriores a las inundaciones, el daño ecónomico, social y estructural ocasionado por la 'barrancada' en las comarcas de la Hoya, el Camp de Turia, y especialmente l'Horta Sud, al igual que la histórica riada del río Magro en Requena-Utiel, la Hoya y la Ribera.

Un año de dolor para las familias de las 229 víctimas mortales y para todos los damnificados de la zona cero que se ve reflejado en los testimonios y reportajes en profundidad recogidos en el suplemento especial del próximo 29 de octubre en el que también se abordarán los retos a los que se enfrenta el territorio para evitar tragedias similares.

La barrancada ha supuesto una herida que tardará en curar por sus terribles consecuencias / L-EMV

Cobertura completa y diaria

Junto al suplemento especial de la edición impresa, la edición digital del periódico ha destinado parte de su portada al especial "Un año de la dana". A diario, las mejores firmas de la cabecera adelantan algunos de los retos y análisis de estos últimos 365 días, en los que el diario se ha convertido en un referente informativo para seguir al día la información relacionada con la dana.