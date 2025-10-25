El Botànic convocó el Cecopi tres veces en ocho años

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que es el órgano que gestiona las emergencias bajo el mando de la Generalitat y está integrado por organismos y agencias de todas las administraciones, se ha convocado tres veces en la última década antes de la dana del 29 de octubre de 2024. Así figura en el informe remitido por la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat, en respuesta a una petición de la jueza que investiga la gestión de la dana.

La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja había pedido a Emergencias conocer el número de alertas rojas decretadas por la Generalitat en los últimos diez años así como los Cecopi convocados. Cabe recordar que la convocatoria de este órgano de dirección no está vinculado directamente a la existencia de una alerta roja. Se constituye obligatoriamente cuando la emergencia asciende a situación 2, lo que significa inundaciones generalizadas que aumentan de extensión territorial, cuya gestión compete a la comunidad autónoma.

Con todo, el Cecopi se puede convocar por anticipado, con carácter preventivo, antes de que la situación escale en gravedad. Así ocurrió en la dana que afectó a la Vall d’Albaida y la Vega Baja en septiembre de 2019 cuando se activó este organismo de coordinación con 48 horas de antelación "ante la gravedad" que auguraba entonces el informe de Aemet.

Reunión del Cecopi a las 6 de la mañana del 30 de octubre de 2024. / Levante-EMV

En el informe, en los últimos diez años la Generalitat ha activado la alerta roja en 28 ocasiones antes de la dana de 2024. De esas alertas, 17 se corresponden con lluvias, y varias de ellas corresponden con un mismo episodio. Por ejemplo, entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019, la citada dana de la Vega Baja, se activan cuatro alertas, ya que se van incorporando demarcaciones. Lo mismo ocurre en otro temporal de octubre de 2018 y en el de marzo de 2022. La alerta roja por lluvias, por tanto, no es un fenómeno tan habitual en la última década.

En todos estos episodios, solo en tres ocasiones se constituyó el Cecopi. El primero fue en el grave temporal de diciembre de 2016, que dejó tres muertos. La lluvia en Valencia y Alicante provocó desbordamientos de ríos, desembalses y suspensión de clases de decenas de municipios por parte de la Generalitat. El Cecopi se convocó a las 21.30 del día 19, y estuvo activo esa noche.

En la dana de septiembre de 2019, el Cecopi se convocó antes de la emergencia situación 2, el día 11. El día 16 hay un segundo Cecopi. Previamente, en enero de 2017, un temporal de nieve provocó cientos de atrapados en coches y la movilización de la UME (Unidad Militar de Emergencias).