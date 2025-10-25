Dos detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer en un presunto caso de violencia machista

Dos personas han sido detenidas en Alicante tras el hallazgo este pasado viernes del cadáver de una mujer, en un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como un presunto asesinato machista. Todos los indicios apuntan a ello, pero todavía se está investigando el crimen.

A través de su cuenta de X, la delegación se ha pronunciado y ha confirmado que están "recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante".

Mientras la Policía Nacional se encarga de investigar el caso, el Ministerio de Igualdad recalca que hay un número telefónico de marcación abreviada, 016, donde presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

También se presta este servicio a través de WhatsApp en el número 600 000 016, a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.