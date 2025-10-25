Dos detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer en un presunto caso de violencia machista
Aunque todavía se está investigando el caso, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género apunta a que podría tratarse de un crimen machista
Juan Fernández
Dos personas han sido detenidas en Alicante tras el hallazgo este pasado viernes del cadáver de una mujer, en un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como un presunto asesinato machista. Todos los indicios apuntan a ello, pero todavía se está investigando el crimen.
A través de su cuenta de X, la delegación se ha pronunciado y ha confirmado que están "recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante".
Mientras la Policía Nacional se encarga de investigar el caso, el Ministerio de Igualdad recalca que hay un número telefónico de marcación abreviada, 016, donde presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.
También se presta este servicio a través de WhatsApp en el número 600 000 016, a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse