El fiscal de la dana se opone al archivo de la causa que solicita la exconsellera Salomé Pradas

El fiscal de la dana Cristobal Melgarejo se opone al recurso de apelación presentado por la exconsellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia del 29 de octubre (29-O), Salomé Pradas, investigada por los 229 fallecimientos junto a su número dos, Emilio Argüeso. Pradas ha solicitado el archivo de la causa tras la declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. La defensa de Salomé Pradas, que ejerce el abogado de Madrid Eduardo de Urbano, solicita el sobreseimiento libre y archivo definitivo de las diligencias que investiga el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, lo que supondría que la causa ya no se podría investigar si se acordara y la decisión fuera firme.

En el escrito presentado por la defensa de Pradas su abogado, el exmagistrado Eduardo Urbano, defiende que "tal como se desprende de la instrucción, y de forma patente tras la declaración del señor [Miguel] Polo [presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar] en sede judicial, ha quedado acreditado que no existe indicio alguno que sustente la continuación del procedimiento penal contra nuestra representada, doña Salomé Pradas". La defensa de Pradas también entendía que el testimonio de Polo "descartaba la responsabilidad a título de negligencia" de la exconsellera. La magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra rechazó la petición de la defensa de Pradas de forma tajante y destacó que, a fecha del 3 de octubre, existen "indicios abrumadores de una conducta negligente en la investigada".

El representante del Ministerio Público considera que el auto dictado por la jueza de la dana el 3 de octubre, en el que rechaza la petición de archivo de Pradas, es ajustado a derecho por lo que asegura que "interesa la desestimación del recurso de apelación interpuesto, por la representación procesal de la investigada Salomé Pradas". El fiscal Cristobal Melgarejo también incluye en su escrito los preceptos incluidos en el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones "como complemento a los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida", dictada por la magistrada, "relacionados con la posición de garante de la investigada [Salomé Pradas] en la presunta comisión, por omisión, de los delitos de homicidio y de lesiones, ambas infracciones por imprudencia grave, investigados en el presente procedimiento".