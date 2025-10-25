La Generalitat asume la competencia de vigilar los barrancos en un informe a la jueza

Emergencias de la Generalitat ha enviado a la jueza de la dana un detallado informe en el que constata una intensa actividad preventiva en el temporal de lluvias y tormentas de finales del pasado mes de septiembre. La magistrada ha querido contrastar las actuaciones. Y del análisis de los datos ofrecidos, se concluye una notable diferencia con la actuación en la dana del 29 de octubre de 2024, cuyas responsabilidades ahora mismo está investigando. Aquel día, como ya es sabido, solo se envió una unidad de bomberos forestales a vigilar el barranco del Poyo y otra al río Magro en la mañana de la tragedia, y fueron retirados antes de las 15 horas tras comprobar una bajada del caudal.

Todo fue diferente en el episodio de lluvias que comenzó el 27 de septiembre. En este informe, la Agencia de Seguridad y Emergencias señala que desde ese día 27 se activa el nivel amarillo por lluvias y tormentas en el norte de Castelló, y el 28 ya sube a rojo en todo el litoral norte de Valencia y litoral norte de Castelló.

El temporal se prolongó varios días y afectó a toda la Comunitat Valenciana, pero el día 28 Emergencias movilizó todos sus recursos, en aplicación del Plan de Inundaciones de la Comunitat Valenciana. Por un lado, pidió apoyo a los bomberos del Consorcio Provincial para la vigilancia del barranco del Poyo, el de Saleta, el río Buñol (afluente del río Magro), el río Vaca o el barranco del Carraixet.

Durante el día 29 continuó la vigilancia de las brigadas forestales, dando parte de las mediciones cada dos horas. Siete unidades Brifo (Brigadas forestales) fueron desplegadas. De hecho, en el barranco del Poyo estuvieron realizando mediciones en varias escalas ubicadas en el Polígono Mas del Jutge o la A-3. También en el barranco de Gallego, afluente del Poyo, a la altura de la urbanización de Serra Perenxisa. Por otro lado, se realizaron mediciones en el río Buñol, afluente del Magro.

Agentes medioambientales

En paralelo a esto, hace un mes desde Emergencias también se solicitó a la Central de prevención de incendios forestales la participación de agentes medioambientales (AM) y unidades de prevención de incendios (UPI), en labores de vigilancia en cauces y barrancos y labores informativas y de prealerta en zonas de acampada y áreas deportivas. Realizaron 1.164 informaciones solo en la provincia de Valencia. Cabe recordar que en la trágica dana de 2024, esos agentes fueron reclamados el 28 de octubre pero se denegaron. Y el 29 de octubre se ofrecieron, pero no se movilizaron. La Conselleria de Medio Ambiente dispone de 264 agentes medioambientales desplegados en todo el territorio autonómico.

En el capítulo de diferencias respecto a la gestión de la catastrófica dana, en este episodio desde Emergencias se llamó en tres ocasiones al SAIH, el sistema de las confederaciones hidrográficas que informa en tiempo real de caudales y lluvias.